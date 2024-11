Une exposition d'Anne-Marie Richard à La petite Place des Arts

Du 22 novembre au 20 décembre, La petite Place des Arts, à Saint-Mathieu-du-Parc, présente l’exposition Eau sauvage de l’artiste-peintre Anne-Marie Richard, dans son espace Café.

Le vernissage se déroule le vendredi 22 novembre à 17 h et est complètement gratuit.

La grande sensibilité d’Anne-Marie Richard pour le monde du ressenti a propulsé son intérêt pour l’abstraction. Sa démarche artistique est intuitive. Ses tableaux superposent des strates de couleurs et de textures acryliques, mais aussi des traits d’encre. Ils incarnent les notions de mouvement et de fluidité à travers des gestes spontanés, voire sauvages.

Imprévisibles et profondes, vivantes et dynamiques, fragiles de par leurs compositions (couleurs moins contrôlées appliquées à la spatule, lavis, traits délicats de crayon et jeux de transparence), ses toiles évoquent le mystère, une atmosphère ancestrale, un langage aussi vieux que la pierre.

L’eau est la vedette principale de ses œuvres, symbole de mémoire et de passage. Sa pratique artistique invite à la contemplation de la force originelle et énigmatique. Des éléments figuratifs non réalistes (des esquisses spontanées) ou des formes géométriques (lignes et motifs répétés) illustrent également une intercommunication entre ces forces messagères naturelles.

La petite Place des Arts est un lieu de diffusion des arts visuels et de soutien à la production des arts de la scène situé à Saint-Mathieu-du-Parc qui offre des espaces et des activités artistiques dans le but de favoriser la création, la découverte, la communication. Elle est ouverte les mercredis, jeudis, vendredis de 13h à 17h et les samedis, dimanches de 10h à 17h.