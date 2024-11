Ouverture de l'exposition de la créatrice Brigitte Gagnon

Dès aujourd'hui, et ce, jusqu'au 20 décembre , la créatrice de Shawinigan , Brigitte Gagnon, expose ses oeuvres textiles à la petite Place des Arts dans la salle Desjardins à Saint-Mathieu-du-Parc.

Le vernissage se déroule aujourd'hui à 17 h. Inspirée par le courant de l’improvisation en courtepointe, Brigitte Gagnon poursuit son exploration en création textile.

Utilisant les techniques de la courtepointe, elle cherche à occuper un espace d’expression différent, en s’éloignant des normes de coupe et d’assemblage, et du design planifié par les blocs traditionnels. Elle transforme ainsi son regard et choisit d’élaborer un nouvel univers graphique abstrait, qui nourrit son processus créatif.

Mais plus encore, le travail en improvisation lui permet, par la liberté qu’il fait naître, d’ouvrir une autre avenue davantage intentionnelle afin d’évoquer des récits qui diffèrent de l’abstraction.

Elle vous convie à visiter son exposition qui regroupe plus d’une quinzaine d’œuvres textiles.