Inauguration du Centre d’interprétation écomaritime de l’Anse-du-Port

Nicolet a profité de son 350e anniversaire de fondation pour inaugurer son nouveau Centre d’interprétation écomaritime de l’Anse-du-Port ainsi que son exposition permanente intitulée Passage.

Accompagné du président de la Corporation des pilotes du Saint-Laurent central, Pascal Desrochers, la mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois, a procédé à l’inauguration du Centre.

Le bâtiment et son exposition tant intérieur qu’extérieur totalisent une somme de 850 000 $ financés par les gouvernements du Canada et du Québec, la MRC de Nicolet-Yamaska et la Corporation des pilotes du Saint-Laurent Central.



« L’inauguration vient confirmer la vocation écomaritime du parc de l’Anse-du- Port, un joyau de faune, de flore et maintenant d’histoire maritime. Avec un bâtiment multifonctionnel à l’allure distinctive, une exposition qui nous plonge au cœur du métier de pilote du Saint-Laurent tant à l’intérieur du nouveau centre que le long de la passerelle, nous venons de créer un lien, un passage, vers les utilisateurs de la voie maritime que nous voyons quotidiennement au cœur de ce magnifique décor qu’est l’entrée du lac Saint-Pierre » a souligné la mairesse, Geneviève Dubois.



Le nouveau bâtiment rappelle la forme d’un bateau avec ses hublots, et l’exposition Passage se veut plonger le public au cœur du Lac Saint-Pierre et des défis de navigation qu’il représente.

Le métier de pilote du Saint-Laurent y prend une place importante par une expérience audiovisuelle immersive à l’intérieur du centre et par des portraits et témoignages audios de pilotes et d’autres intervenants en relation avec le fleuve.



La Ville de Nicolet souhaite remercier ses partenaires de l’expérience Passage, à savoir la Corporation des pilotes du Saint-Laurent Central, la MRC de Nicolet-Yamaska, le grand conseil des Wabanakis et le ministère de la Culture et des Communications du Québec.



Rappelons que l’ajout du Centre d’interprétation vient compléter l’important projet de réfection de la passerelle débuté en 2018 pour un montant total d’un peu plus de 1,8 million de dollars financé par les deux paliers de gouvernement et la Ville de Nicolet.