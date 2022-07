Comédie musicale «Advienne que pourra!» à la salle Anaïs-Allard-Rousseau

Les Productions de la 42e Rue présentent la comédie musicale Advienne que pourra! qui se tiendra du 15 au 17 juillet prochains, à la salle Anaïs-Allard-Rousseau de Trois-Rivières.

Grâce à un texte humoristique et rythmé signé Manon Carrier et à la présence d’un orchestre époustouflant à leurs côtés, les 13 chanteurs auront de quoi s’expanser sur la scène de la salle Anaïs-Allard-Rousseau.

Avec William Lévesque à la mise en scène et à la direction artistique il faut s’attendre à des numéros d’envergure regorgeant de créativité. La comédie musicale se veut surprendre le public par quelques arrangements musicaux et par certaines interprétations.

Puisqu’il était encore trop tôt pour se lancer en toute confiance dans la production d’une œuvre complète de Broadway, Manon Carrier et William Lévesque ont planché sur une création théâtrale dans laquelle viennent se glisser des extraits de comédies musicales choisis avec doigté.

Le public pourra retrouver les personnages présentés lors de la précédente production, Mauvaise générale, bon show! et renouer avec certains classiques du répertoire en y découvrant des airs plus modernes.

Après de multiples heures de travail, d'apprentissage et de répétitions, la troupe est enfin prête à entrer en scène. Les chanteurs sont confiants, préparés et fébriles. Rien ne pourrait les déstabiliser en ce soir de première, sauf peut-être cette tuile démesurée et inattendue qui s'abat sur leur tête et les oblige à repenser le spectacle à cinq minutes du lever du rideau, se disent-ils.

« On dit qu'en situation de crise les véritables leaders se démarquent et les esprits s'échauffent. On verra bien! », abordent-ils avec créativité. Ainsi dit, voilà qui met la table à un spectacle drôlement sympathique concocté avec soin par Les Productions de la 42e Rue.

Pour savourer pleinement cette soirée, il ne faut pas trop en dévoiler à l'avance; sachons toutefois que The Sound of Music, Hamilton, School of Rock et Shrek, et the musical sont quelques-unes des œuvres qui seront mises en valeur.

Le public est ainsi invité par la troupe à se joindre à ces représentations se voulant une bouffée d’air frais au cœur de l’été.



Pour en connaitre davantage sur la comédie musicale Advienne que pourra!, contacter la coordonnatrice, Manon Carrier, par courriel à l'adresse [email protected] ou par téléphone au 819 376-2807.