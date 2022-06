Le FestiVoix ouvre ses portes dans 48 heures

À moins de 48 heures du FestiVoix de Trois-Rivières, toutes les équipes ont hâte de renouer avec le public.

L’organisation se dit très heureuse d’annoncer des nouveautés qui viendront bonifier l’expérience offerte sur les sites de l’événement, dont la création d’un nouvel espace de détente, d’une place d’accueil revisitée ainsi que de deux nouvelles scènes, indique le communiqué de l’organisation.

Les festivaliers auront un accès exclusif à l’ensemble de la cour du Monastère des Ursulines pendant l’événement grâce à la nouvelle zone de détente de la cour du FestiVoix.

« Cet espace jumelant aire de repos et musique sera situé dans la cour arrière du jardin du Monastère des Ursulines. Le FestiVoix a pris soin d’aménager cette nouvelle zone, où verdure et arbres centenaires feront office de décor naturel, en respectant l’identité et toute la richesse de ce joyau patrimonial. Au cœur des activités du festival, la cour du FestiVoix fera le lien entre le site principal et la scène du Monastère des Ursulines. Deux œuvres en arts visuels d’envergure ont également été créées spécifiquement pour cette zone par la designer et illustratrice Alice Zhang et l’artiste Romane Dumas Kemp », indique-t-on.

Des performances surprises seront offertes tous les jours dès 17 h 15 à la scène éphémère Culture Trois-Rivières et l’équipe de la RadioFestiVoix iHeart sera sur place en direct entre 16 h 30 et 18 h pour des entrevues exclusives avec les artistes et artisans du festival

Place d’accueil

La place d’accueil du FestiVoix se réinvente et devient la Place FestiVoix TRès Trois-Rivières. Cette zone gratuite située au bout de la rue des Forges sera un lieu de rassemblements convivial et festif pour tous les festivaliers.

Le FestiVoix proposera une nouvelle programmation musicale gratuitement et un aménagement revisité avec du mobilier urbain confortable et coloré conçut pour permettre aux festivaliers de se poser et d’apprécier pleinement la vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent.

Pendant tout l’événement, il y aura des performances des artistes de la programmation du piano public Culture Trois-Rivières à 17 h et des prestations surprises à la scène éphémère Culture Trois-Rivières à 19 h 30. Un kiosque d’information, billetterie et accréditation ainsi que la nouvelle boutique FestiVoix en collaboration avec Atelier QG seront également accessibles tout au long de l’événement.

D’autres surprises et d’autres nouveautés attendent les spectateurs. Les billets journaliers qui donnent accès à tous les spectacles de la journée sélectionnée sont disponibles au prix de 39 $ (taxes et frais inclus) en ligne au www.festivoix.com et au Centre Les Rivières en argent comptant seulement.