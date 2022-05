Culture Mauricie dévoile sa nouvelle identité visuelle

Culture Mauricie présente son nouveau logo, sa nouvelle signature et son nouveau site web. « L’organisation procède à ce changement pour mieux refléter sa vision, ses valeurs et le dynamisme du milieu culturel qu’elle représente », indique le communiqué.

L’organisme voulait développer une identité représentative des membres et une signature percutante qui susciterait l’enthousiasme, la fierté et un fort sentiment d’appartenance.

« Pour exprimer la grande diversité des organismes, des artistes et des pratiques, la nouvelle image mise sur un savant mélange de polices de type classique et moderne. Une démarche particulièrement évocatrice puisqu’elle illustre à la fois le processus créatif et la structure solide et harmonieuse que peut produire la mise en commun d’éléments en apparence différents », précise-t-on

Le M de Mauricie veut être un symbole fort et actuel formé de piliers soutenus par le croissant du C de « culture », rappelant ainsi le lien étroit entre culture et développement, poursuit-on.

La couleur accent privilégiée est un vert lumineux et vibrant évoquant le dynamisme et le rayonnement des arts et la culture. Dans la symbolique, le vert est associé à l’espoir, à la nature, à l’optimisme et à la croissance.

« Chez Culture Mauricie, la culture, c’est notre force. Premiers admirateurs, rassembleurs des forces vives, nous portons avec passion, vision et conviction des projets qui contribuent à l’épanouissement et à la reconnaissance de nos membres », souligne l’organisation.

Cette nouvelle identité signée Acolyte a été conçue pour incarner les valeurs, la mission et la vision de Culture Mauricie et pour durer dans le temps.

Le site web

Culture Mauricie présente un site plus actuel dans sa facture graphique et plus fonctionnel. Il regroupe de l’information pertinente pour ses membres et ses partenaires, notamment les actualités des professionnels culturels, les appels de dossiers d’ici et d’ailleurs, les formations, le répertoire des membres, de nombreuses références, une boite à outils numériques.

Les membres ont maintenant accès à un compte usager leur permettant de mettre à jour eux-mêmes leur page profil. Culture Mauricie a travaillé avec l’agence Natifs pour les maquettes fonctionnelles du site, avec Claudia Cormier, designer graphique, pour les maquettes visuelles et les déclinaisons, et avec l’agence Viglob pour le site web et le système de gestion des adhésions et des événements.

Un vent de renouveau

Actif depuis 1978, Culture Mauricie regroupe les personnes et les organismes qui contribuent de manière professionnelle à la vie artistique et culturelle de la Mauricie. L’équipe compte maintenant neuf ressources à l’œuvre sur plusieurs plans : représentation, rôle-conseil, concertation, formation, promotion, développement numérique.

Toutes ces actions se réalisent dans un esprit de collaboration et se consolident dans plusieurs projets au bénéfice du milieu. Avec l’appui de ses 450 membres, Culture Mauricie met tout en œuvre pour garder vivants les arts et la culture d’ici.