Le Rendez-vous des Arts de Saint-Narcisse sera de retour en juillet

Après 2 ans d’absence, le Rendez-vous des Arts de Saint-Narcisse sera de retour du 8 au 10 juillet. Ce rendez-vous sera sous la présidente d’honneur de Gabrielle Dumont, artiste peintre de Québec, indique le communiqué.

L’événement se tiendra au Parc patrimonial situé au 300 rue Principale à Saint-Narcisse. Il regroupera plusieurs artistes, dont Réal Boisvert, de Trois-Rivières, André Buist, de Yamachiche, Hélène Lafontaine, de Shawinigan. Pour l’organisation, l’événement « permettra de susciter une rencontre riche, une fusion des créativités et une effervescence artistique entre les participants ».

Le Rendez-vous des Arts « encourage la diffusion et la connaissance des arts. Il permet aux visiteurs de rencontrer un artiste et de suivre son parcours afin de mieux connaître sa façon de travailler. Tout cela dans le but de se familiariser avec le milieu des arts visuels », souligne-t-on.

Les œuvres collectives, réalisées lors du chevalet musical, activité très appréciée des artistes et du public, seront mises à l’encan silencieux durant la fin de semaine. C’est une occasion d’échanger, entre les visiteurs et les artistes, autant qu’entre artistes eux-mêmes.

L’entrée gratuite pour tous. D’autres informations sur les activités et les artistes présents seront diffusées sur la page Facebook @Le Rendez-vous des Arts de Saint-Narcisse.