La Tuque en mode festif pour l'été

La Ville de La Tuque a dévoilé sa programmation estivale lors d’une activité spéciale au restaurant Le Biztro Mauricien situé au centre-ville.

Sur le thème La Tuque en mode festif, l’équipe du Service du loisir, de la culture et de la vie communautaire a annoncé le retour des Jeudis centre-ville sur la grande scène à l’intersection des rues Commerciale et Saint-Joseph, les Vendredis artistes d’ici au parc des générations, ainsi que les Samedis Scott sur la scène de la rue Scott.

Plusieurs autres activités sont également prévues en juin, juillet et août à différents endroits de la ville, pour offrir aux citoyens de multiples occasions de consommer de la culture pendant la période estivale.

En fonction de cette nouvelle programmation estivale, la municipalité a pris la décision de fermer une partie de la rue Commerciale et une partie de la rue Saint-Joseph uniquement du jeudi matin au vendredi matin, comme c’était le cas avant la pandémie.

La rue Commerciale demeurera ouverte à la circulation tous les autres jours de la semaine. Toutefois, de nouvelles terrasses feront leur apparition bientôt sur la rue Commerciale pour répondre aux demandes reçues.

Pour les Samedis Scott, une partie de la rue Scott, soit celle située entre les rues Saint-Antoine et Saint-Louis, sera complètement fermée à la circulation pendant tout l’été pour permettre l’installation de la petite scène de spectacles, ainsi que d’une zone de pique-nique. La piste de véhicules hors route (VHR) sera toutefois accessible.

Les jeudis centre-ville auront lieu du 7 juillet au 18 août pour sept spectacles gratuits. La programmation prévoit des prestations de Traffiq, Miss DJ Licious, La Grand-messe avec son hommage aux Cowboys Fringants, Spinnin’ Pistols Country Band, le groupe Folklore En direct de l’Univers, les 2 Frères et une surprise pour terminer la saison. En première partie de tous ces spectacles, il y aura le groupe Up load band, Dave Harmo, Phil G. Smith, The Wrangler et Maryline Léonard. Les Jeudis centre-ville débuteront généralement à 19 h 30, sauf le 21 juillet où la soirée débutera à 19 h. Exceptionnellement, les spectacles du 14 juillet et du 18 août débuteront à 20 h, car il n’y aura pas de première partie.

Du 1er juillet au 12 août, tous les vendredis soirs à 19 h, les artistes se succèderont dans le kiosque du centenaire au parc des générations au centre-ville de La Tuque pour offrir des prestations musicales. La programmation comprend l’Harmonie de La Tuque, The Rodeos, René Bilodeau, le Groupe vocal Brise du Nord, Line Thiffault, Kabu chansons françaises et Jean-Paul Moisan.

Du 2 juillet au 13 août, le public aura rendez-vous devant la scène de spectacle de la rue Scott. Nouveauté cette année, les spectacles auront lieu plus tard en soirée, soit à 21 h. Nous vous y présenterons des spectacles d’humour avec Marko Métivier et Sinem Kara & Jessica Chartrand, ainsi que les musiciens Mike Paul, Pelch, Marie-Pierre Mailhot, Cindy Bédard et Frédérick De Grandpré.

Le piano public sera aussi de retour près de la scène sur la rue Scott du 24 juin au 4 septembre. La Ville de La Tuque invite ainsi toutes âmes créatives et musicales à utiliser le piano public ! Parmi toutes les vidéos publiées sur les réseaux sociaux avec la mention #pianopubliclatuque le Service du loisir, de la culture et de la vie communautaire fera tirer un prix d’une valeur de 50 $.

La programmation de La Tuque en mode festif prévoit également d’autres activités ponctuelles pendant la période estivale. En juin, la Fête de la pêche aura lieu au parc du lac Saint-Louis, ainsi que l’activité Pêche en herbe. Les informations entourant ces deux activités seront diffusées bientôt.

Le 21 juin, il y aura des activités au parc du lac Saint-Louis pour souligner la Journée nationale des peuples autochtones. Le 23 juin en soirée, c’est la Fête nationale du Québec qui sera soulignée au parc du lac Saint-Louis avec des spectacles et des feux d’artifice. Le 24 juin, ce sera un après-midi familial qui amusera les familles au parc du lac Saint-Louis.

En juillet, il y aura du yoga en plein air au parc du lac Saint-Louis, La Tuque sera l’hôtesse d’un grand Jamboree Quad provincial et une Journée familiale d’activités aura lieu dans le secteur de La Croche. En août, le yoga en plein air au parc du lac Saint-Louis se poursuivra, il y aura du cinéma en plein air au même endroit quelques soirées et il y aura une Journée familiale d’activités qui aura lieu dans le secteur de Parent. D’autres activités sont également en préparation pour les mois de septembre et d’octobre. Les détails entourant ces activités seront connus plus tard.

Pour assurer la logistique des activités qui auront lieu cet été au parc du lac Saint-Louis, étant donné qu’un chantier de construction bloque l’accès à la partie de la rue Saint-Louis qui longe le parc, la municipalité recommande aux citoyens d’utiliser les stationnements du centre-ville et de se rendre à pied jusqu’au parc du lac Saint-Louis par les rues Saint-Antoine, Saint-Georges et Chevrette.

Les gens à mobilité réduite peuvent se faire conduire au parc par la rue Chevrette, mais les véhicules ne doivent pas être stationnés dans cette rue pour ne pas bloquer l’accès. Le parc du lac Saint-Louis est aussi accessible par les rues Saint-Michel, Saint-Paul, Saint-Augustin et de la Plage. Les véhicules peuvent être stationnés dans les rues autours du parc, sauf sur les limites du chantier de construction de la rue Saint-Louis qui est complètement fermé à la circulation, incluant les intersections des rues Saint-Georges et Gouin.