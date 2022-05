Simon Gouache en spectacle le 20 mai à la salle J.-Antonio-Thompson

Une belle soirée. C'est ce que veux faire vivre Simon Gouache à tous lors de sa tournée actuelle. Il sera d'ailleurs en spectacle à la salle J.-Antonio-Thompson, le 20 mai.

Au début de la vingtaine, il ne savait pas encore ce qu'il voulait faire, puis il a commencé à faire du stand-up. Très vite, il s'est fait connaitre grâce à sa passion pour la scène et sa détermination sans limites.

« Au début j'ai commencé dans une tite obscurité... J'ai travaillé fort et la réception de mon premier one-man-show m'a surpris. Pour le deuxième, j'avais peur qu'il ne soit pas aussi bon que le premier », partage Simon Gouache.

Après le succès de son premier one-man-show, Simon Gouache est de retour pour une nouvelle performance humoristique. D'une aisance sur scène des plus naturelle, le trentenaire parle des choses dont tous pourraient se sentir concernés.

Ce qu'il préfère de son métier ? « La routine non routinière ! », affirme l'artiste. Il aime faire de la route, faire des shows. « Finalement tout ça finit par se répéter. Et la clé du succès c'est la répétition ! », poursuit-il.

Une belle soirée

L'humoriste avoue ressentir parfois de l'incertitude concernant la réception du public face à ses nouveaux numéros, mais ce dont il est sûr, c'est de donner son 100 %. Simon Gouache assure qu'il a pour objectif de livrer le maximum de lui-même, et ce, afin d'offrir un spectacle de qualité, imprégnant la mémoire de tou.te.s d'avoir passé une soirée mémorable.

Ayant eu de très bonnes rétroactions d'admirateurs, il dit s'en inspirer pour tâter le pouls pour ses prochaines représentations.

« J'essaie de cultiver la proximité avec mon public, leur réceptivité, je ne la contrôle pas, mais je me concentre sur ce que je peux contrôler », dit-il.

Ce dont on peut s'attendre de la part de l'artiste pour les représentations à venir c'est plus d'authenticité, d'honnêteté et de réflexion. Et ça compte beaucoup pour lui.

« Par dessous tout, je veux que les gens sortent de la salle en se disait: Wow ! J'ai passé une bonne soirée ! », de mentionner Simon Gouache.

Pour l'achat de billets, visitez le site web de Simon Gouache.