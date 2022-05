Noël en juillet à Saint-Élie-de-Caxton

De retour en 2022, le festival « Noël dans l’Camping » organisé par L’Auguste Théâtre se déroulera du 20 au 24 juillet prochain au Camping Bivouak de Saint-Élie-de-Caxton et en nouveauté, au cœur du village de Saint-Élie.

L’organisation dévoile que la programmation de cette année comprend « des artistes et des groupes populaires comme Bran Van 3000, Mara Tremblay, Socalled, Valaire, Lucien Francoeur+Aut’Chose de même que Mononc’ Serge en plus de groupes de la relève comme Orloge Simard, Léa Jarry et Mon Doux Saigneur et des spectacles pour enfants avec Ari Cui Cui et Les Petites Tounes ».

Par voie de communiqué, les organisateurs du festival précisent que les festivaliers «seront transportés dans une ambiance festive digne du temps des fêtes de décembre, mais avec les températures estivales de juillet».

Une scène au décor original, un père Noël en gougoune pour illustrer le côté estival de l’événement, « c’était très important pour nous que le Festival Noël dans l’Camping soit un événement rassembleur et festif. Afin d’allier ces deux éléments, nous proposons aux festivaliers une programmation musicale des plus variées ainsi qu’une multitude d’activités pour satisfaire tous les âges », explique Alain Gingras-Guimond, directeur général et artistique du Festival Noël dans l’Camping.

Le porte-parole de l’événement sera Tire le Coyote, auteur-compositeur interprète natif de Québec. « Nouvellement établi à Saint-Élie-de-Caxton, son authenticité et son charisme en font un candidat de choix pour représenter le festival », affirme l’organisation.

Une marche aux flambeaux aura lieu le 20 juillet lors de la soirée d’ouverture du Festival Noël dans l’Camping. Cet événement féerique, affirme-t-on, « se déroulera avec l’Orphéon de Saint-Élie-de-Caxton et le Burning Brass Band. Les marcheurs circuleront dans les rues de Saint-Élie-de-Caxton avec, comme lieu de départ et d’arrivée, le nouveau préau municipal. Pour clore la soirée d’ouverture, une prestation musicale d’éLéMât ainsi qu’un spectacle pyrotechnique auront lieu ».

Les citoyens de Saint-Élie sont invités à décorer leur maison, à sortir leurs décorations de Noël et à garnir leur parterre de flamants roses à l’occasion du Festival, dans l’esprit du traditionnel Noël des campeurs québécois.

Les billets pour le Festival Noël dans l’Camping sont en vente sur le site Web du Festival. Les passeports, en quantité limitée, sont en prévente au coût de 50 $ pour les cinq jours du festival. Des billets journaliers au coût de 30 $ sont également en vente et pour les enfants de 12 ans et moins l’accès au site est gratuit.