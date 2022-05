Un concert classique pour la Fête des Mères

Si vous êtes amateur de musique classique, vous pourriez écoutez et regarder la prestation du Nouveau Quatuor Orford pendant le brunch de la Fête des Mères où à l’apéro en fin d’après-midi.

Ce concert en webdiffusion fait partie de la Cartes Blanche de Pro Musica. Le concert intitulé « Le merveilleux voyage… Amérique » est interprété par le Nouveau Quatuor à cordes Orford, accompagné du pianiste invité Stéphane Lemelin. Le concert a été enregistré le 20 mars dernier au Centre PHI.

Au programme : Antonín Dvořák, Quatuor à cordes n° 12 en fa majeur, op. 96, dit « Américain » ; Jessie Montgomery, « Strum » ; Amy Beach, Quintette pour piano et quatuor à cordes, op.67

Pour avoir visionné et écouté le concert la semaine dernière, c’est une prestation intéressante avec une première partie particulièrement douce et inspirante et une finale avec le piano très intéressante.

« Partageant le même désir de mener une carrière de musicien d’orchestre, de soliste, de professeur et de chambriste, quatre musiciens aux parcours exceptionnels, Jonathan Crow (violon), Andrew Wan (violon), Sharon Wei (alto) et Brian Manker (violoncelle) forment le Nouveau Quatuor à cordes Orford. Stéphane Lemelin, également chambriste et enseignant, est le pianiste invité pour interpréter le Quintette d’Amy Beach. Leur objectif vise à réunir quatre musiciens solos d’orchestres d’élite, sur une base régulière, dans le but de présenter de la musique de chambre de très haut niveau », souligne le communiqué.

En Webdiffusion (sur demande) du 1er au 29 mai.

Billets (25 $) : https://lepointdevente.com/billets/cbameriqueweb

Les biographies des musiciens sont sur le site www.orford.mu