Emma Bérubé-McGee et Cédrick Ducasse ont reçu le Prix Télé-Québec 

La 43e Finale nationale de Cégeps en spectacle présentée au Collège de Maisonneuve en fin de semaine a mis en valeur plusieurs talents artistiques en laissant place à de solides prestations de la part des 10 finalistes provenant de partout au Québec.

Pour leur cohérence artistique, leur professionnalisme et leur singularité, c’est finalement Phil&Dom, du Cégep Limoilou, qui ont conquis le jury avec leur numéro en arts du cirque. En remportant cette première place, le duo met également la main sur une bourse de 3 000 $ offerte par Desjardins.

Le deuxième prix, accompagné d’une bourse de 1500 $ remise par la Fédération des cégeps, a été décerné à Bande à part, du Campus Notre-Dame-de-Foy, qui a charmé le jury par sa sensibilité artistique, son charisme et son humilité.

Le prix Création, attribué à l’un des finalistes ayant présenté un numéro de son cru et accompagné d’une bourse de 1500 $ offerte par Québecor, a été octroyé à Félix Giroux et Jean Cédric Gerson Moni, du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu.

Le communiqué de l’organisation mentionne par ailleurs que les partenaires de l’industrie du spectacle sont également venus souligner et récompenser le talent des artistes du milieu collégial, attribuant parfois leur prix parmi les 10 finalistes nationaux, parfois parmi les 55 finalistes régionaux. On y retrouve des talents de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Parmi les 10 finalistes nationaux, Emma Bérubé-McGee et Cédrick Ducasse du Cégep de Trois-Rivières ont reçu le Prix Télé-Québec : Tournage d’une vidéo réalisée et produite par La Fabrique culturelle.

Parmi les 55 finalistes régionaux des honneurs ont été remis à Carl Dupuis-Duguay du Cégep de Shawinigan a reçu le ZOOFEST : Art oratoire et arts du cirque Perfectionnement de 2 heures et billets de spectacle. Noémie Laplante du Cégep de Victoriaville a reçu le prix Prix OFQJ-FIMU : Participation au Festival international de musique universitaire à Belfort, en France.