Quai en fête dévoile sa programmation estivale 2022

L’organisation de Quai en fête a dévoilé aujourd’hui l’ensemble de sa programmation pour la saison estivale 2022. Ce sera un retour à la normale après deux ans de pandémie, indique l’équipe dans un communiqué.

On annonce de grands événements toutes les fins de semaine, une série hommage, et une fin de semaine à saveur acadienne. Les talents locaux monteront sur scène les mercredis.

Les Musique et bulles auront lieu tous les dimanches de l’été pour les amateurs de classique, de jazz, de chanson française et d’opéra et d’a cappella. Et il y aura aussi les soirées de musique traditionnelle.

La programmation complète et détaillée avec la description des spectacles peut être consultée sur le site quaienfete.ca. La prévente des billets se poursuit jusqu’au 31 mai 2022.