Guillaume Morrissette remporte le Prix des lecteurs

Deux livres jeunesse créés par des jeunes de Sainte-Angèle-de-Prémont ont dévoilé en fin de semaine. Il s’agit d’un miniroman et d’un album illustré. Les jeunes, leurs proches et des résidents de la municipalité ont assisté au dévoilement des œuvres dans les locaux de la bibliothèque. L’organisation indique par voie de communiqué que ce projet a été rendu possible grâce à une subvention du Conseil des arts et des lettres du Québec, avec la participation financière de la municipalité et de la bibliothèque de Sainte-Angèle-de-Prémont. « Nancy Montour, une autrice mauricienne bien connue des jeunes lecteurs et lectrices, a entrepris le projet à l'automne 2020, et celui-ci a pu enfin prendre son envol en août 2021. Elle a accompagné les participants et participantes tout au long du projet », précise-t-on.