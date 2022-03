Loisirs de Batiscan lance sa campagne « On aime les surprises »

Le Festival Nöktanbul, des Loisirs de Batiscan, a lancé une campagne de financement originale. Sous le thème « On aime les surprises », l’objectif est d’amasser une valeur de 800 $ en matériel artistique et en accessoires scéniques. Ils seront utilisés lors de la programmation culturelle annuelle et le festival d’octobre.

La campagne qui soutient l’animation de plusieurs ateliers gratuits offerts aux enfants, adolescents et adultes de la MRC des Chenaux, se déroule du 23 mars au 30 avril 2022 sur la page web halloweenbatiscan.ca/surprises2022/.

Au lieu d’envoyer un don en argent, la population est invitée à choisir en ligne, sur la liste Amazon de l’organisme, un produit ou un accessoire de scène requis pour un des ateliers offerts par celui-ci, puis faire livrer la surprise avec un petit mot d’encouragement à l’intention des bénévoles du projet.

Le concept se base sur le fonctionnement des listes de cadeaux utilisées lors d’un mariage ou d’une naissance. Pour ceux qui sont moins à l’aise avec l’achat en ligne, il est possible de regarder la liste, d’acheter un produit équivalent, puis de le déposer au Centre communautaire de Batiscan.

« Nous avons hésité sur la façon de demander l’aide du public. Nous avons convenu que rendre les dons tangibles sera plus amusant pour les futurs donateurs. C’est plus engageant que de mettre un montant dans une cagnotte puisque ceux-ci choisissent l’activité qu’ils veulent soutenir. Cette façon de procéder met aussi de l’avant les activités de notre programmation annuelle. Le public réalise ainsi que derrière trois jours de festival, il y a des centaines de participants bénévoles de 4 à 99 ans qui apprennent des techniques artistiques aussi variées que l’estampe, le maquillage de scène ou la création de décors », explique Stéphane Rouette, directeur des Loisirs de Batiscan.

Nöktanbul est un festival d’Halloween participatif créé par et pour la population de la MRC des Chenaux. Sa programmation entièrement immersive et interactive s’adresse à un public familial. Elle met de l’avant les arts vivants et visuels. Tout au long de l’année, des activités de médiation culturelle sont organisées afin que tout un chacun participe au festival. Le projet est propulsé par l’organisme à but non lucratif Loisirs de Batiscan inc.