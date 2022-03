La Soirée Cœur et Passion le 27 avril à La Tuque

Le deuxième concert d’Orchestre du Conservatoire de musique de Trois-Rivières (CMTR) pour la saison 2021-2022 se tiendra le 2 avril, à Nicolet, et le 3 avril, à Trois-Rivières. Les amateurs de musique classique de la Mauricie et du Centre-du-Québec pourront voir et entendre le fruit du travail des étudiants et étudiantes en musique.