Don de 25 000$ en instruments de musique à  l’école des Pionniers de Trois-Rivières

Hibou éditeurs et Mme Yseult Riopelle, auteure du Catalogue raisonné de Jean Paul Riopelle et fille de l’artiste, ont effectué un important don de 40 lots du Catalogue raisonné à 34 bibliothèques publiques et cinq réseaux de bibliothèques répartis sur l’ensemble du territoire québécois, dont des bibliothèques et des réseaux des régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Cette donation marque le 20e anniversaire du décès de l’artiste québécois de renommée internationale Jean Paul Riopelle, le samedi 12 mars, indique le communiqué diffusé jeudi.