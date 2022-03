Les Rendez-vous du cinéma du monde reviennent à l'écran

Le Comité de Solidarité/Trois-Rivières (CS3R), en collaboration avec le Cégep de Trois-Rivières et le Collège Laflèche, annonce la tenue de la 4e présentation des Rendez-vous du cinéma du monde qui seront présentés du 21 au 30 mars 2022, après un an d’absence à cause de la pandémie de COVID-19.

Le partenariat de cette présentation permet, en déplaçant l’événement directement dans les milieux collégiaux, d’ouvrir un espace de discussion et de dialogue sur diverses réalités mondiales actuelles de manière privilégiée avec les étudiants, ainsi qu’avec des professionnels œuvrant dans le milieu de l’éducation et le grand public.

Pour cette 4e présentation, en plus des enjeux reliés à l’immigration, aux communautés racisées et à l’environnement, les droits des femmes sont à l’honneur dans la programmation au moyen de projections promouvant les luttes des femmes pour leurs droits fondamentaux, tels que l’accès universel, légal et sécuritaire à l’interruption volontaire de grossesse en Argentine, de la visibilisation de la réalité de jeunes femmes autochtones de chez nous et de la militance active de jeunes adolescentes en vue de la protection et de la sauvegarde de notre planète.

Selon Richard Grenier, directeur adjoint au Comité de Solidarité/Trois-Rivières, « l’événement permet d’accroître l’offre culturelle de qualité dans la région et favorise le développement d’une culture plus respectueuse des différences et plus consciente des différents enjeux sociaux qui ont cours un peu partout sur la planète. À l’heure où les enjeux migratoires, les montées de populismes identitaires et les crises écologiques et économiques frappent de plein fouet notre monde, il importe de favoriser des espaces de rencontres culturelles, d’éducation citoyenne et de divertissement sain. »

Parmi les cinq films présentés, il y a quatre documentaires et un long-métrage de fiction. Celui-ci sera présenté en ouverture de la 4e présentation des Rendez-vous du cinéma du monde.

• Les oiseaux ivres, un récit amoureux sur fond de violence sociale se situant entre le Mexique et le Québec, dans une ferme qui engage des travailleurs saisonniers mexicains. Film choisi pour représenter le Canada aux Oscars.

• Femmes d’Argentine, un documentaire sur le combat des Argentines pour le droit à l’avortement.

• Vivre en grand, un documentaire sur les luttes initiées par divers jeunes qui se portent à la défense de notre planète.

• Le mur invisible, une rencontre de partage entre une Québécoise et deux femmes autochtones.

• Stop filming us, un documentaire portant sur les représentations teintées de biais coloniaux sur le Congo et la critique provenant de jeunes artistes locaux.

Sept projections seront diffusées en soirée à 19 h. Cinq se dérouleront au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières et deux à l’Amphithéâtre du Collège Laflèche. Les projections présentées au Cégep de Trois-Rivières et au Collège Laflèche seront gratuites pour les étudiantes et étudiants de chacune des institutions sur présentation de la carte étudiante.

Quant aux prix d’entrée pour le grand public, ils seront de 8 $ pour les personnes adultes et aînées et de 5 $ pour les étudiants provenant d’autres institutions scolaires.

« Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir collaborer avec le Comité de Solidarité/Trois-Rivières et accueillir 5 films de leur programmation riche et engagée. Avoir accès à différentes réalités générera assurément des moments de réflexion et d’échange importants dans une perspective d’ouverture et de compréhension du monde qui nous entoure. », soutient Louis Gendron, directeur général du Cégep de Trois-Rivières.