PURCOM se donne une nouvelle image de marque

Vingt ans après la création de son entreprise à Trois-Rivières, Pierre-Paul Boisvert, président du groupe PURCOM donne un look de jeunesse à l’image de marque de la compagnie connu sous le vocable PUR Communications.

« Nos clients utilisaient le diminutif Purcom en parlant de nous. Alors après 20 ans, j’ai voulu donner un look plus moderne et plus jeune à ma compagnie en regroupant toutes en entités sous un même nom : PRUCOM, c’était logique », soutient M. Boisvert en parlant de la division relation de presse, maison de disque et maison d’édition. La nouvelle image de marque sera dorénavant visible dans tous les volets incluant le Web et les réseaux sociaux.

Agent d'artiste à 15 ans

C’est à l’âge 15 ans que Pierre-Paul Boisvert entame sa carrière comme agent d’artistes après avoir suivi sa grand-mère dans ses tournées de chants. Aujourd’hui, l’entreprise a pignon sur rue à Montréal, mais il n’oublie pas ses racines.

La capitale de la Mauricie était au centre de nombreux projets au fil des ans. Il mentionne le spectacle-évènement de Véronic DiCaire, en 2009. Sans oublier les concours de chant Star Plaza qui furent l’occasion, de 2008 à 2015, de faire la découverte de nombreux talents de partout au Québec.

Ses protégées

Une de ses premières protégées, Jennifer Gélinas de Shawinigan, continue sa carrière d’artiste. Par contre, la toute première artiste dont il a géré la carrière naissante a fait le saut en politique municipale. Il s’agit de la conseillère Sabrina Roy, du district de la Madeleine.

« Je continue ma mission auprès des artistes émergents pour les encadrer et aider à leur développement. Mais les deux dernières années ont été particulièrement difficiles », avoue-t-il. La pandémie, depuis mars 2020, a mis à mal le monde du spectacle et mis en pause la carrière de pratiquement tous les artistes qui ont vu leurs prestations publiques annulées.

Retour à la vie normale

« Nous revenons à la vie avec la fin de nombreuses restrictions, continue l’homme d’affaires. Il y a eu des hautes et des bas. Bien des artistes n’avaient plus de revenus et plusieurs entreprises du secteur artistique ont vivoté au point que certaines ont dû fermer leurs portes. Dans notre cas, alors que l’année 2019 nous amenait une forte croissance, la pandémie nous a fait faire une chute brutale. Mais nous sommes assurés de reprendre notre croissance et notre rythme de croisière. »

Dans quelques jours, tous les membres de l’équipe de PURCOM se retrouveront au bureau. « Nous avons très hâte », conclut M. Boisvert.