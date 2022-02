La comédie musicale Broadway Expérience finalement annulée

Parce que la situation pandémique ne semble pas s’améliorer en ce début d’année, la direction des Productions Alfred a décidé d’annuler Broadway Expérience qui devait être présenté à Drummondville.

Initialement prévue pour juin 2020, la comédie musicale Broadway Expérience a été d’abord reportée en juin 2021, puis en juin 2022, mais en ce début d’année 2022, la situation sanitaire ne permet pas de commencer les répétitions.

De plus, le casting initialement choisi il y a plus de deux ans n’était plus approprié pour plusieurs, alors que certains artistes amateurs ont pris d’autres engagements.

La direction des Productions Alfred a donc finalement pris la malheureuse décision d’annuler cet événement.

Les Productions Alfred affirment qu'ils procéderont au remboursement de tous les billets vendus et demande aux spectateurs qui en avaient de communiquer avec eux dans les plus brefs délais, soit par téléphone au 819 474-2061 ou par courriel au [email protected] afin de connaître la marche à suivre.