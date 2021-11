L’artiste en arts visuels Aline Beaudoin est décédée

C’est avec une grande tristesse que Culture Mauricie souligne avoir appris le décès de l’artiste en arts visuels Aline Beaudoin, amie et membre de Culture Mauricie, qui a également agi comme administratrice de l’organisme de 2010 à 2014.

Elle est la mère d’Eveline Charland, codirectrice générale et directrice artistique du Salon du livre de Trois-Rivières ainsi que trésorière au conseil d’administration de Culture Mauricie.

Bachelière en arts plastiques de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et spécialiste du bois gravé, Aline Beaudoin a été responsable des ateliers d’estampes de cette institution.

Elle a présenté plusieurs expositions d'envergure au Québec et à l'étranger. On retrouve ses œuvres dans les plus importantes collections d'œuvres d'art canadiennes.

Cofondatrice et membre active de l’Atelier Presse Papier, elle a participé à de nombreux projets collectifs en art actuel, dont plusieurs expositions à !'étranger.

Boursière du Conseil des arts du Canada et du Conseil des arts et des lettres du Québec, elle recevait en 2001, le prix Ambassadeur Télé-Québec remis par Culture Mauricie.

« Comme artiste et par ses diverses implications au sein d’organismes culturels, Aline Beaudoin a contribué de manière importante au développement des arts et de la culture à Trois-Rivières. C’est une grande perte pour tout notre milieu », mentionne Sandie Letendre, présidente de Culture Mauricie.

Le conseil d’administration et l’équipe de Culture Mauricie adressent leurs plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.