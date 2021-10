C’est une invitation au dépaysement et la découverte d’une culture fascinante que propose Les Aventuriers Voyageurs avec le nouveau film Inde du Sud, un récit de voyage qui s’annonce spectaculaire avec sa projection sur grand écran au Cinéma Biermans les 17 et 20 octobre ainsi qu’au Cinéma Fleur de Lys et Cinéma du Cap les 24 octobre.

« Yves et Loréanne partent à la découverte du sud de l’Inde, ce pays extravagant aux mille réputations qui n’épargne aucun de nos cinq sens. L’heureux duo s’est donné deux mois et demi pour parcourir la pointe du pays afin d’y faire la rencontre de ses cultures diversifiées, y découvrir son histoire et ses trésors cachés. Sillonnez avec eux 13 destinations tout à fait uniques à travers villes, villages et oasis naturels. On dit que l’Inde ne se raconte pas : elle se vit. Êtes-vous prêts à en vivre de toutes les couleurs? »

Deux réalisateurs québécois

Quand deux passionnés de voyage se rencontrent avec le but commun de s’enrichir des multiples réalités du monde, c’est le début d’une grande épopée!

Yves Charbonneau et Loréanne Natola, tous deux autrefois voyageurs solos en sac à dos, s’unissent à la rencontre de l’inconnu. De ce duo se dégage une fraîcheur de vivre, une sensibilité et une curiosité sans borne pour les peuples et leurs richesses.

Producteur vidéo de profession, Yves capte en images l’essence du voyage pour vous le faire vivre comme si vous y étiez. Loréanne est assistante-réalisatrice, rédactrice et artiste multidisciplinaire.

Sa sensibilité et son ouverture au monde lui permettent un contact humain plein de chaleur et d’authenticité, à travers lequel elle nous fait vivre les cultures, les lieux et les aventures.

Les deux aventuriers vous feront visiter les hauts lieux d’attraction puis vous entraîneront ensuite hors des sentiers battus du tourisme de masse pour y goûter l’authenticité locale.

Au menu : des aventures prenantes ponctuées de poésie et d’humour qui ne laisseront personne indifférent.

Les intéressés pourront réserver leurs billets directement auprès du cinéma.