Retour sur la première édition du festival « Au son du Moulin : Blues & Gin »

La première édition d’ « Au son du Moulin : Blues & Gin » s’est terminée dimanche avec le bluesman Jack de Keyzer après trois jours d’activités. L’évènement est une réussite sans équivoque selon l’équipe organisatrice qui en dresse un bilan positif, si bien qu’une deuxième édition est confirmée pour 2022.

Philippe Dumas, directeur général du Moulin Michel et coorganisateur, se dit très satisfait du nombre de visiteurs dont plus de 50% venait de l’extérieur de la région de Bécancour et de Trois-Rivières. Les cibles d’achalandage journalier ont été atteintes et bien plus, la journée du samedi ayant affichée complète.

« Cette première édition fût mémorable pour plusieurs raisons : c’était la première fois qu’autant de public se réunissait chez nous depuis près d’un an et demi et ce fût également le baptême d’un tout nouveau festival qui a déjà laissé sa marque dès sa première édition. Cet événement met la table au retour des spectacles au Moulin Michel qui reprendront cet automne. »

De nombreuses activités

Au total ce sont 15 spectacles, 5 conférences de distillateurs québécois, 2 gin-quiz et 3 rendez-vous avec Le Barman Bruno qui se sont tenus sur le site intime du Moulin Michel. « Pour une première édition ce fût selon moi un succès et une excellente vitrine pour les distilleries locales et une belle première tentative d’éducation et d’initiation dans le monde des spiritueux et de la mixologie. Beaucoup de gens m’ont écrit pour en savoir plus, car ils étaient curieux et voulaient affiner leurs connaissances. » souligne Bruno O’Kane, alias Le Barman Bruno.

L’équipe du Moulin Michel tient à remercier les employés et le comité citoyen qui a contribué à donner vie au micro festival grâce à une organisation concertée des acteurs. Céline Thibodeau, coorganisatrice de l’évènement, témoigne de son expérience : « Chaque personne a investi du temps avec le sourire et le respect de l'engagement. Ce sont des personnes pour qui j'ai beaucoup de respect et je pense que la plus grande richesse d'un festival c'est le bénévolat. »