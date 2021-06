Marie-Chantal Toupin en spectacle à Nicolet pour la Fête nationale

Le mercredi 23 juin prochain, la Ville de Nicolet invite ses citoyens et citoyennes à souligner la Fête nationale du Québec sous le thème « Tissé serré ».

Une soirée de festivités qui se déroulera en deux volets, d'abord le spectacle de Marie-Chantal Toupin au parc Marguerite-D'Youville et une parade de chars d'animation.

C'est au parc Marguerite-D'Youville qu'aura lieu le spectacle de Marie-Chantal Toupin, à partir de 20 h.

Avec les mesures sanitaires en vigueur, 1000 spectateurs au maximum seront acceptés, séparés en 4 zones de 250 personnes et devant demeurés assis tout au long du spectacle.

Pour y assister, les citoyens et citoyennes de la Ville de Nicolet doivent obligatoirement faire leur inscription en ligne en cliquant ici.

Le spectacle de Marie-Chantal Toupin étant accessible à un nombre limité de personnes, la Ville de Nicolet célébrera la Fête nationale du Québec de plusieurs façons pour permettre à l'ensemble de la population de profiter des festivités.

Chars et invités

Dès 20 h, 4 chars d'animations sillonneront les rues de la ville avec comme invités : Alice et Jasmin, Amara T. Beaulac, Jérémy Caron, La belle Rousse et cie et animation DG disco.

La ville demande aux participants de respecter la distanciation physique de 1,5 mètre avec les artistes et entre les familles, et ce tout au long des festivités.

À 22 h, des feux d'artifice avec plusieurs points de lancement sont également prévus.

En cas de pluie, l'activité est remise au 24 juin, à la même heure.

Le 24 juin à 10 h, une messe de partage de la Fête nationale aura enfin lieu à la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Nicolet.