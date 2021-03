Le Randolph Pub Ludique Trois-Rivières ouvrira ses portes vendredi

Après plusieurs mois d’attente en raison de la pandémie, c’est ce vendredi que le Randolph Pub Ludique Trois-Rivières ouvrira ses portes aux amateurs de jeux de société en Mauricie.

Ce sont les anciens copropriétaires du café ludique “Les Mauvais Perdants” qui ouvrent une franchise de Randolph et ils promettent une grande expertise en animation de jeux de société, un menu complet et des boissons variées pour petits et grands 7 jours sur 7 au 123, rue des Forges.

Situé au cœur de Trois-Rivières, le pub offrira plus de 5000 pieds carrés de divertissement, incluant un espace boutique dédié à la vente de jeux.

Offrant une capacité d’accueil de plus de 200 places (une centaine avec les restrictions sanitaires) et une collection de plus de 1000 jeux, le Randolph Pub Ludique Trois-Rivières promet une offre de services complète toute l’année aux familles, aux amis et aux entreprises: animation en salle, programmation récurrente (Quiz, Loups-Garous, soirée A 2 mais tous ensemble, soirée Rencontre célibataire) et des événements surprises.

Expérience ludique

L’établissement, rénové de fond en comble, proposera à sa clientèle, qu’elle soit novice ou experte en jeux de société, une expérience ludique hors du commun qui allie l’expertise de ses animateurs, la gourmandise de son menu et l’approche conviviale déjà réputée des autres établissements de la marque.

« On aura dû patienter plusieurs mois pour enfin partager notre passion avec nos anciens habitués et nos futurs clients amateurs de jeux, mais l’attente en vaut la chandelle! Toute l’équipe a très hâte de recevoir les premières réservations! Animer la clientèle à leur table, en leur proposant LE bon jeu et compléter l’expérience avec un bon repas et un cocktail ou une bière, c’est ce qui nous allume », termine l’associée Joanie Désilets.