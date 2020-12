« En chœur à Shawi » : la ville dévoile les noms des artistes qui participeront au spectacle

À moins d’une semaine du spectacle virtuel « En chœur à Shawi », la Ville de Shawinigan vient de dévoiler les noms des artistes qui rythmeront ce rendez-vous musical.

Organisé en collaboration avec Culture Shawinigan et réalisé par Stéphane Daoust, le spectacle musical virtuel du samedi 12 décembre réunira une dizaine d’artistes locaux et régionaux.

« C’est un spectacle rassembleur. Il y en aura pour tous les goûts », explique le réalisateur, Stéphane Daoust.

« Plus d’une vingtaine d’artistes et artisans participeront à la soirée et tout le monde est très enthousiaste. Surtout que plusieurs n’ont pas fait de prestation depuis le début de la pandémie. On se promet une soirée festive et chacun pourra y participer dans le confort de son foyer. »

Les artistes en vedette seront :

• DJ Prince Lambert

• Cindy Bédard

• BradiCardy

• Baptiste Prud’homme

• Alexandra Willett

• Lilianne Pellerin

• Alain Quessy

• Kabu Lanoké

• James Forest

• Stéphanie Lavoie

• Guy Duchesne

Le spectacle, d’une durée de 1 h 30, sera diffusé en direct de la Maison de la culture Francis-Brisson. Il pourra être visionné sur la page Facebook et la chaîne YouTube de la Ville, dès 20 h.

Touche d’achat local

Le samedi 12 décembre, lors du spectacle, les citoyens seront invités à partager des photos ou des commentaires de leur soirée via la publication du spectacle en direct sur la page Facebook de la Ville.

Et pourquoi pas en profiter pour faire rayonner la ville en montrant vos achats « faits à Shawi » ou en encourageant un restaurateur pour vous faire un souper spectacle ?

La Ville de Shawinigan est fière d’avoir investi près de 20 000 $ pour soutenir les artistes de chez nous dans cette production.

C’est donc un grand rendez-vous pour la culture avec une touche d’achat local.

« La Ville de Shawinigan souhaite finir l’année en beauté et on a décidé d’offrir un moment de réconfort et de bonheur aux citoyens. On ne l’a pas eu facile cette année et c’est une façon de dire merci », souligne le maire de Shawinigan, Michel Angers.