« En chœur à Shawi », un spectacle musical virtuel et gratuit à ne pas manquer

Pour souligner cette période particulière du temps des Fêtes et partager un peu de joie, surtout cette année avec la pandémie, la Ville de Shawinigan propose un grand rendez-vous à toute la population avec un spectacle musical virtuel, le samedi 12 décembre, de 20 h à 21 h 30.

Le spectacle « En chœur à Shawi » réunira une dizaine d’artistes locaux et régionaux.

Il sera diffusé en direct de la Maison de la culture Francis-Brisson et il pourra être visionné par les citoyens sur la page Facebook et la chaîne YouTube de la Ville.

« L’année 2020 n’a pas été une année facile. De nombreux efforts ont été demandés à tous et de nombreux sacrifices aussi. La Ville de Shawinigan souhaite finir l’année en beauté et c’est pourquoi nous offrons un moment de réconfort et de bonheur aux citoyens », explique le maire de Shawinigan, Michel Angers.

« Et pour créer ce moment, ce grand rendez-vous, il était tout naturel de faire appel aux artistes et aux artisans de Shawinigan. On a de grands talents chez nous et c’est important de soutenir cette industrie qui, elle aussi, a été durement touchée par la pandémie. »

Touche d’achat local

Le 12 décembre, lors du spectacle, les citoyens seront invités à partager des photos ou des commentaires de leur soirée via la publication du spectacle en direct sur la page Facebook de la Ville.

Et pourquoi ne pas en profiter pour faire rayonner la ville en montrant vos achats « faits à Shawi » ou en encourageant un restaurateur pour vous faire un souper spectacle ? C’est un grand rendez-vous pour la culture… avec une touche d’achat local.

« Nous sommes très heureux de partager cet événement avec l’ensemble de la population », termine le maire.

« C’est notre façon de vous dire : merci ! Passez un beau temps des Fêtes et prenez soin de vous et de vos proches. »

La Ville précise que toutes les mesures sanitaires nécessaires seront mises en place lors du spectacle pour assurer la santé et la sécurité de tous les artistes et artisans prenant part à l’événement.

La liste des artistes en prestation sera dévoilée au courant de la semaine prochaine.