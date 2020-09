24e Journées de la Culture : que faire en Mauricie ?

Du vendredi 25 septembre au dimanche 25 octobre, la comédienne et animatrice Mélanie Maynard et le comédien et humoriste Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques invitent les citoyens du Centre-du-Québec et de toute la province à profiter d’une programmation des Journées de la culture foisonnante et gratuite, adaptée à cette période particulière.

Exceptionnellement cette année, pandémie oblige, 27 « supplémentaires » s’ajoutent à la traditionnelle fin de semaine de ces journées.

Démonstrations en petits groupes, créations collectives à distance, activités numériques, visites guidées en plein air, ateliers participatifs en ligne… Il y en aura pour tous les âges, pour tous les goûts, mais pour plus longtemps.

Voici quelques suggestions d’activités à faire en Mauricie:

À Trois-Rivières

Mapp_Trois-Rivières invite les citoyen·ne·s de tous âges à s’emparer de l’espace public à travers la création numérique. Cette activité clés en main se déploie en deux temps : un atelier d'environ 60 minutes, offert par l'artiste-médiateur Jérémie Deschamps Buissières, qui guide d’abord les participant·e·s dans le dessin d’une animation 2D sur tablette numérique.

Puis, en soirée, les créations sont dévoilées lors d’une séance de projection publique, à l’extérieur de la Maison de la culture, face au Parc Champlain.

Atelier : deux options possibles, 13 h 30 ou 15 h 30 (durée d'une heure). Projection publique des créations : 19 h 30 à 21 h 30 (programme présenté en boucle, durée choisie par le spectateur).

Qu’est-ce que le mapping vidéo ? Grâce à un logiciel spécifique, cette technologie multimédia permet de réaliser une création artistique 2D – un dessin, par exemple – qui sera projetée à plus grande échelle sur une surface comme un mur, une façade d’édifice, un pont, un viaduc…

» Le samedi 26 septembre de 13h30 à 21h30 à la Maison de la culture, 1425, pl. de l'Hôtel-de-Ville.

À Louiseville

HangARTS publics : portes ouvertes virtuelles sur les ateliers d’artistes et d’artisans. Puisque 2020 est une année particulière, nous avons aussi choisi de faire les choses différemment. Pour sa quatrième édition, l’événement « HangARTS publics : portes ouvertes sur les ateliers d’artistes et d’artisans » s’adapte à la situation actuelle et devient virtuel.

Cette année encore, ce sera une occasion unique d’aller à la rencontre des artistes de la MRC de Maskinongé, mais dans le confort de votre foyer. L’invitation est lancée en ligne, les 26 et 27 septembre prochains via la page Facebook de Culture Maskinongé et le site web de l’événement : hangartspublics.com



» Le samedi 26 et le dimanche 27 septembre de 9h à 17h.

À Shawinigan

Une visite traditionnelle du parcours Interzone est proposée en présence d’une dizaine des 18 artistes de l’édition 2020 qui ont installé, soudé, vissé, cloué, imprimé, collé ou peint directement sur les espaces placardés du centre-ville de Shawinigan.

Visite de l’atelier de sérigraphie et démonstration par Cyndie Lemay et Grégoire Cusson. Atelier de photographie à la Place du Marché avec Joseph Jean Rolland Dubé et Hélène Vallée (les élèves se photographient entre eux, caméra sur trépied, nettoyage de la caméra entre chaque jeune photographe). Vox pop poétique intitulé « La tirelire des tendresses » avec Monique Juteau et Jean-Pierre Gaudreau.

Discussions avec les enfants devant l’œuvre de Jean-Jules Soucy (art, confinement, humour, etc.) avec Joseph Jean Rolland Dubé. Artistes présents : Joseph Jean Rolland Dubé, Cyndie Lemay, Grégoire Cusson, Karine Brassard (Abaka), Jean-Pierre Gaudreau, Monique Juteau (poétesse), Emilie Duchesne, Louise Paillé, Josette Villeneuve, et plus... L’occasion de discuter, échanger, comprendre l’interprétation respective des artistes en déambulant avec eux dans la ruelle et sur la 5e rue de la Pointe.

» Pour les 7 à 12 ans, le vendredi 2 octobre de 13h à 16h30. Ruelle Interzone : Entre 4e -5e Rue/Tamarac-des Cèdres. Et 5e Rue 462, av. Tamarac. Réservations : [email protected], 819-533-4632.

La seconde activité proposée à Shawinigan est intitulée Remixer ma ville /// Shawinigan en prêt-à-monter. Shawinigan, ville d’histoire et de territoire. Dans le cadre du projet et de l’exposition Remixer ma ville, neuf artistes de la région de Shawinigan ont rêvé, réimaginé, réinventé leur ville. En collaboration avec la photographe Emilie Duchesne, ils ont remixé les photos de lieux iconiques de Shawinigan. Votre mission, si vous l’acceptez, sera d’inventer un Shawinigan inédit dans le confort de votre salon ! Vous aurez une semaine. Top chrono.

Comment ça marche ? Inscrivez-vous sur la page Facebook "Remixer ma ville" et recevez votre « Kit virtuel du Remixeux ». Il inclut un fichier photo haute résolution d’un lieu patrimonial culte de Shawinigan et une sélection de photos et d’éléments de design pour vous amuser, ainsi que quelques instructions simples. Vous pourrez imprimer les images et travailler le collage, ou colorier, ou vous faire un beau party dans Photoshop...

» Pour les adultes, les samedis 26 septembre et 3 octobre de 9h à 17h. L'activité est en ligne.