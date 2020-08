À Nicolet, l'art et la science au coeur du projet #Covidart

La Ville de Nicolet a dévoilé le projet #Covidart Nicolet. Elle a annoncé être la bénéficiaire d’une subvention de 25 000 $ des Fonds de recherche du Québec pour réaliser une oeuvre d’art urbaine issue du mouvement #covidart. L’oeuvre, qui sera réalisée au parc Marguerite-D’Youville durant les Journées de la culture 2020, aura pour thématique la "distanciation physique créative".

La Ville de Nicolet a profité également de l’occasion pour lancer la page Facebook qui servira de lieu de participation citoyenne dans le cadre du projet.

Art et science mêlés

En juillet dernier, la Ville de Nicolet, appuyée par les éminents chercheurs Marie-Claude Lapointe et Jason Luckerhoff de l’UQTR ainsi que par les artistes Dany Drolet et Régent Rousseau-Roy, a déposé une candidature à l’appel de propositions au programme #covidartQc. Les oeuvres #covidart transmettent de l’information scientifique, mais permettent d’exprimer les émotions et questionnements soulevés par la pandémie.

Marie-Claude Lapointe et Jason Luckerhoff ont planifié, avec toute l’équipe, la démarche artistique participative et la médiation numérique. Ils partageront différents articles scientifiques qui alimenteront les artistes dans leur création et qui amèneront la réflexion chez le participant. De plus, ils suivront la démarche de médiation culturelle numérique établie dans une période pandémique, la documenteront et rédigeront un article scientifique qui sera publié dans une revue scientifique.

Facebook comme source de témoignages

La page Facebook, qui présentera des vidéos en direct sur les artistes à l’oeuvre, des photos et des articles scientifiques en lien avec l’art, la COVID-19 et la distanciation physique, permettra de créer des moments d’échanges et de discussions entre les citoyens, les artistes et la communauté scientifique.

Finalement, Dany Drolet et Régent Rousseau Roy conceptualiseront et réaliseront une oeuvre d’art urbaine représentant la réalité de la distanciation physique vécue par les Nicolétains durant la pandémie grâce aux interactions réalisées sur la page Facebook. Ils organiseront des activités de création avec la population nicolétaine. Les gens participeront à la confection d’un item qui s’imbriquera à l’oeuvre finale, avec les artistes au parc où l’oeuvre sera implantée.

» Se rendre sur la page Facebook pour participer et voir l’évolution du projet #Covidart Nicolet. @CovidartNicolet