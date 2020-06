"Rallye-toi", un parcours d'énigmes pour (re)découvrir la région

La Chambre de commerce et d’industrie du Cœur-du-Québec (CCICQ) s'est posé la question suivante : si un touriste débarquait dans la municipalité, quel endroit voudrait-on lui faire visiter ? Une idée a germé à la CCICQ : organiser un rallye automobile d’un mois au travers des 30 municipalités des MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska.

Organisé en à peine trois semaines, cette activité a été rendu possible grâce à Signé François Roy et est propulsé par TVA.

La situation est difficile pour l’ensemble des commerces et plus particulièrement pour les attraits touristiques et culturels au sein de la région de la Mauricie. Les acteurs économiques se sont demandés comment aider les gens d'affaires et entreprises à passer à travers la situation, mais aussi à garder le moral.

Accumuler le plus de bonnes réponses aux énigmes

Ce rallye, qui porte le nom symbolique de Rallye-toi, a pour objectif de faire découvrir les charmes des municipalités mauriciennes et de mettre en valeur le tourisme local. Une sorte de voyage, à deux pas de chez soi ! C’est aussi une façon de se soutenir les uns les autres et de faire valoir la fierté régionale.

Le cout d’inscription par équipe est de 85$ et chaque équipe recevra un kit de participant d’une valeur de plus de 250 $ offert par nos partenaires de destination et commanditaires. Chaque vendredi un certificat cadeau de Panier Local sera tiré parmi les participants de la semaine et à la toute fin, les trois équipes ayant le plus de point se mériteront les services d’un traiteur pour un repas de huit convives.

L’activité consiste en un rallye automobile qui s’étalera sur quatre semaines, soit du 18 juin au 16 juillet. Les participants pourront découvrir chacune des municipalités à leur rythme. Le défi : cumuler le plus de points possibles en obtenant les bonnes réponses aux questions posées. Il faudra en effet résoudre l'énigme associée à l'endroit, repérer le pointage et soumettre une photo afin d'entrer dans la course. Le système de pointage :

· Des points seront accordés pour des lieux de passage définis dans chacune des municipalités

· Des points bonis pour 6 défis, 3 par MRC.

Les inscriptions peuvent se faire à partir du site suivant : https://www.rallye-toi.ca/