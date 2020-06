Le Moulin seigneurial ouvre ses portes pour l’été, dès le 13 juin

À compter du samedi 13 juin prochain, le Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac ouvrira enfin ses portes aux visiteurs pour la saison estivale en offrant au public une nouvelle mouture de sa programmation.

Le moulin accueillera le public pour des visites libres, en accord avec les directives gouvernementales. Des assistants audio personnalisés seront disponibles pour les visiteurs qui voudront utiliser leurs propres appareils.

Ces capsules audio, conçues par les guides-interprètes chevronnés, viendront enrichir la visite libre en apportant des informations supplémentaires et précisions intéressantes.

La plateforme Youtube sera utilisée pour diffuser ces compléments audio. Les visiteurs pourront donc s’immerger dans le quotidien des travailleurs d’antan en explorant le moulin à farine datant de l’époque seigneuriale et la scierie construite au milieu du 20e siècle. Les expositions permanentes Maître meunier et Farine de Bois guideront le visiteur à travers ce retour dans le temps. De plus, les sentiers Forestia seront accessibles en tout temps pour les amoureux de la nature.

Bien sûr, toutes les mesures sanitaires ont été mises en place afin d’assurer la sécurité du public. Un parcours de visite a été établi afin d’éviter les contacts entre visiteurs et la fréquence de nettoyage des surfaces a été grandement accrue.

Les visiteurs qui le souhaitent sont encouragés à porter un masque et à utiliser les méthodes de paiement sans contact. Le musée sera ouvert tous les jours du 13 juin au 25 octobre, entre 10h et 17h.