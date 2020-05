Quai en Fête en Caravane: de l'animation mobile à Bécancour

Pour l’équipe de Quai en fête, l’annonce de la fermeture de tous les évènements a été atterrante. Après avoir "dé-tricoté" ce qui était prévue pour la saison 2020 (40 spectacles et activités étalés sur trois mois) toute l’équipe s’est mise à explorer d’autres avenues et a "re-tricoté" une nouvelle programmation adaptée aux circonstances.

Faire vibrer la musique, la culture, le plaisir et donner aux artistes de notre région une occasion de briller encore, voilà la passion qui anime Quai en fête.

Voici donc le projet pour la saison 2020 : Quai en fête en caravane! se décline en quatre volets: les Musique & bulles virtuels; Les parades en folie; Les Mercredis scène libre sur la route et Lumière sur Bécancour.

Tous les secteurs de la Ville visités chaque semaine

Toute la programmation se déroulera du 3 juin au 30 août. Chacun des secteurs de ville de Bécancour recevra de la visite chaque semaine. Pour les Mercredis Scène libre sur la route, une scène mobile se rendra dans un secteur différent à chaque semaine dans un espace public pourvu d’un grand stationnement. Des artistes locaux y présenteront des spectacles.

Les Parades en folie verront tous les samedis et dimanche en PM, une parade qui circulera pendant 3 h à raison de 2 secteurs de la ville à la fois. Plein gaz sur l’animation et la musique afin de créer une belle folie. Chacune des parades présentera un thème différent pour un total de cinq thèmes. Les parades seront pourvues de "voitures" officielles, d’animateurs, suiveurs, bruiteurs. Le tout avec des décors liés à la thématique. Chaque secteur recevra cinq parades.

Lumière sur Bécancour est une belle collaboration avec Carnaval de Gentilly. Des illuminations d’édifices historiques et publics de la ville de Bécancour, qui seront en soi des spectacles son et lumière pour l’émerveillement de tous. Le tout sous l’égide de Denis Hamelin, pilier des techniciens d’éclairage du Carnaval et du QEF. Chaque semaine, un secteur recevra ce plaisir.

Musique & bulles virtuels, les rendez-vous doux du dimanche qui sont conservés. Un verre de bulle, de la belle musique, bien installé dans le confort de notre maison. Nos artistes se produiront de façon virtuelle tous les dimanches à 11h. Du répertoire classique, jazz, comédies musicales, etc.

Pour la présidente de Quai en fête, Clairette Biron, « Bécancour peut rester vivante et créative… malgré cette situation. Et les petits bonheurs doivent rester au rendez-vous, c’est donc dans cette optique que nous avons conçu cette programmation alternative ».

Toutes les informations seront disponibles sur le site web www.quaienfete.ca et sur le Facebook Quai en fête Bécancour.