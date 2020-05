(Re)découvrir Trois-Rivières: une visite guidée à distance des humains, plus près des extraterrestres

Suite à une résidence de création lors de la Saison de théâtre insolite 2019, Créatures Compagnie, originaire de France, a mis sur pied une expérience théâtrale hors du commun, une visite guidée en groupe autour de l'archéologie ufologique, l'étude des traces historiques de la présence des extraterrestres. Depuis mardi, il est donc possible de découvrir le Vieux Trois-Rivières.

Ce groupe d'experts a travaillé pendant des jours sur l’histoire et les légendes de Trois-Rivières pour en révéler les secrets et percer les mystères intergalactiques.

Grâce à une technologie de pointe et à l'aide de leur téléphone, les visiteurs pourront se laissé guider de station en station, de galaxie en galaxie... Prêts à voir de nouveaux signes dans votre ville ?

L'histoire se répète

Basée sur des faits réels, inspirée des légendes, des impressions, sur l'architecture, les surprises géographiques, Les Sages fous proposent de guider leur public dans une redécouverte surprenante de leur ville, quartier ou espace de vie en communauté. « Attendez-vous à tout, car vous n'êtes pas seul ! » est la phrase-clé pour se laisser envahir par l'idée que d'autres

Une visite érudite de CréatureS Compagnie est accessible dès 10 ans, avec un téléphone intelligent et des écouteurs !

La contribution est volontaire.

Texte et voix : Hubert Jégat

Univers sonore : Louis Gaumeton et Grégoire Charbey

Mise en espace et visuels : Paul Foresto