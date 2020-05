Des livres à domicile ou à l'auto, un nouveau service à la disposition des Nicolettains

La Ville de Nicolet annonce qu’elle est en train de mettre sur pied un service de livraison de livres de sa bibliothèque municipale. Avec l’initiative "Livres à domicile" pour les citoyens de 60 ans et plus, excluant les personnes âgées des résidences. Également, avec son deuxième volet "Livres à l’auto", les citoyens de 60 ans et moins de la Ville pourront se procurer des livres directement à leur véhicule.

« Nous demandons beaucoup d’efforts de confinement à nos citoyens, nous allons les sortir de l’isolement en leur apportant des livres directement chez eux ou directement à la voiture. Notre première livraison à domicile est prévue le mardi 12 mai et le premier service à l’auto est prévu le même jour entre 13 h 30 et 18 h 30. Avec ces deux services novateurs pour la bibliothèque, nous mettons toute une série de mesures sanitaires en place pour assurer que ce soit fait de façon sécuritaire. », souligne la mairesse.

Les citoyens de 60 ans et plus, à l’exception des citoyens en résidences de personnes âgées, devront communiquer avec la bibliothèque entre le jeudi et vendredi de chaque semaine pour passer leur commande de livres désirées. Les livraisons se font chaque mardi et mercredi. Il est important de préciser que le personnel de la bibliothèque met en place d’importantes mesures sanitaires afin de protéger les usagers utilisant le service :

Manipulation des livres qui se fera à l’aide de gants médicaux;

Port du masque pour le personnel de livraison et la manipulation des livres;

Mise en quarantaine des livres pendant 72 heures avant l’envoi et 6 jours au retour.

Aucune livraison possible pour les service de "Livres à l'auto" ?

Le service "Livres à l’auto" se déroulera chaque mardi entre 13 h 30 et 18 h 30 et chaque samedi entre 10 h et 15 h. Les citoyens devront communiquer avec la bibliothèque le mardi pour les commandes du samedi et vendredi pour les commandes du mardi précédent les jours du service à l’auto. Par la suite, ils devront passer au stationnement de la bibliothèque pour recevoir leur commande. Encore là, le personnel de la bibliothèque met en place des mesures sanitaires afin de protéger les usagers utilisant le service :

Contact par texto avec le personnel, les citoyens devront donner accès au coffre arrière des véhicules;

Manipulation des livres qui se fera à l’aide de gants médicaux;

Port du masque pour le personnel associé à la manipulation des livres;

Mise en quarantaine des livres pendant 72 heures avant l’envoi et 6 jours au retour.

Aucun contact physique entre le personnel et les citoyens ne sera nécessaire.

Il est à noter qu’aucune réservation de livres ne sera possible. Pour les citoyens non-membres, la bibliothèque peut émettre une carte d’abonnement à distance pour un citoyen ou une famille, afin d’utiliser le service de livres numériques. Pour ce faire, vous devez acheminer par courriel votre demande d’abonnement accompagnée des photos de deux pièces d’identité et coordonnées postales ainsi qu’un numéro de téléphone.

Les citoyens peuvent dès maintenant communiquer avec le personnel de la bibliothèque H.-N.-Biron au 819 293-6901 poste 1711 ou par courriel au [email protected] pour se familiariser et se faire expliquer ces tous nouveaux services.