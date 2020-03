L'amour d'André Falardeau pour Nicolet exposé en photos

Dès aujourd'hui jusqu'au 26 juin prochain, l’exposition paysagère d’André Falardeau "Nicolet, mes amours" envahit l’hôtel de ville. Le vernissage de cette exposition est public et se déroulera ce soir à 17 h.

Les œuvres de l’artiste sont accessibles durant les heures d’ouverture. Cette exposition est présentée en collaboration avec Le Rendez-vous des souvenirs nicolétains.

André Falardeau partage son amour pour la photo et pour les appareils qui permettent de croquer des instants uniques et pour les paysages. L'artiste a l’œil aiguisé et scrute le ciel à la recherche du nuage qui le fera accéder au cliché parfait. André Falardeau collabore fréquemment aux différentes publications de la Ville de Nicolet.

Situé au 180, rue de Monseigneur-Panet, l’hôtel de ville est ouvert du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h.