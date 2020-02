Les "Rendez-vous des cinémas du monde" débutent demain

Le Comité de Solidarité/Trois-Rivières et le cinéma Le Tapis Rouge accueillent demain la 3e édition des Rendez-vous des cinémas du monde de Trois-Rivières (RDVCMTR) qui auront lieu jusqu'au 27 février au cinéma Le Tapis Rouge.

Face à l’engouement pour les deux premières éditions de cet événement unique en Mauricie, le CS3R et le Tapis Rouge ont décidé d’unir encore une fois leurs forces pour offrir au public un accès à diverses réalités du monde à travers le cinéma.

Une culture de la différence

À cet égard, les Rendez-vous des cinémas du monde visent à sensibiliser le public sur divers enjeux sociaux, politiques et culturels de notre monde par le biais du cinéma. Cet évènement vise également à faire découvrir au public ce qui se fait de meilleurs ailleurs en termes de cinéma. Les RDVCMTR permettent en outre d’accroître l’offre culturelle en Mauricie et favorisent le développement d’une culture plus respectueuse des différences et plus consciente des réalités qui ont cours un peu partout sur la planète.

La dizaine de films et documentaires présentés durant cet événement relatent des réalités vécues par des personnes ou des populations dans des pays tels la Syrie, le Bengladesh, le Congo, le Chili, la Colombie et la Palestine, pour ne nommer que ceux-là. Ces œuvres cinématographiques ont toutefois un point en commun : elles nous racontent des histoires difficiles à oublier.

Quels films à l'affiche ?

Voici les titres qui prendront l’affiche du jeudi 20 février au jeudi 27 février prochain :

– Pour Sama : Film d’ouverture, Œil d’or du meilleur documentaire en 2019 au Festival de Cannes et en nomination aux Oscars 2020 comme meilleur documentaire.

À travers sa caméra, une jeune syrienne filme les ravages de la guerre d'Alep. Elle et son mari médecin sont déchirés entre l'idée de protéger leur fille Sama ou de résister pour la liberté de leur pays.

– Antigone : Film choisi pour représenter le Canada aux Oscars.Antigone, une adolescente brillante, défie le système de justice des hommes pour suivre ses valeurs chères que sont l'amour et la solidarité.

– La Cordillère des Songes : Œil d’or du meilleur documentaire en 2019 au Festival de Cannes.

À travers le monument naturel qu'est la Cordillère des Andes, un homme met en lumière le rapport complexe qu'entretiennent les Chiliens à leur territoire, tout en découvrant une nouvelle génération prête à reprendre le flambeau de la résistance.

– Monos : Film choisi pour représenter la Colombie aux Oscars.

En Colombie, des adolescents armés, chargés de veiller sur une otage américaine, font une erreur qui les forceront à se disperser dans la jungle.

– Tel Aviv on fire : Un stagiaire qui se fait passer pour le scénariste d'une populaire série télé se fait prendre à son propre jeu et devra user de stratégie pour se défaire de ce mensonge.

– Made in Bengladesh : Une jeune travailleuse du textile défie mer et monde afin qu'elle et ses compagnes d'infortune puissent jouir de conditions de travail décentes.

– Système K : Devant un indescriptible chaos politique et social au Congo, des citoyens se mobilisent et créent un mouvement solidaire qui deviendra aussi nécessaire que puissant.

– Le monde selon Amazon : Chaque année, Amazon expédie 5 milliards de colis à 300 millions de clients. Son fondateur Jeff Bezos est désormais en mesure de dicter ses conditions aux gouvernements de tous les pays. Certains résistent encore...

– Fahim : Le combat d'un jeune réfugié met à profit son talent exceptionnel aux échecs pour éviter l'expulsion de la France.

– Désolé de vous avoir manqué : Film de clôture.

Ricky devient livreur indépendant pour une plate-forme de vente en ligne. Pendant ce temps, son épouse se démène tout autant pour joindre les deux bouts avec son travail d'auxiliaire de vie. Le réalisateur anglais Ken Loach dresse un portrait percutant du monde du travail actuel.

Les films seront diffusés selon trois plages horaires, soit à 13h, à 15h30 ou à 19h30. Les prix d’entrée seront de 9,5 $ l’après-midi, 11 $ le soir, et 8$ pour les étudiants de moins de 25 ans. Un passeport donnant droit à quatre entrées aux coûts de 30 $ est également disponible. La prévente des billets et des passeports débute aujourd’hui au cinéma Le Tapis Rouge et au Comité de Solidarité/Trois-Rivières (passeport seulement).