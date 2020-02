Mariana Mazza présentera, "Impolie" dès l'automne 2020

Mariana Mazza, l'une des humoristes s'étant le mieux distinguée lors des dernières années, sortira son deuxième one-woman-show, Impolie. Elle sera à Trois-Rivières dès cet automne.



Après le succès de Femme ta gueule présenté partout au Québec et qui a remporté un succès phénoménal avec plus de 300 000 billets vendus, l'humoriste foulera les planches de la salle J.-Antonio-Thompson pour nous présenter son nouveau spectacle.



Pour respecter le titre de son nouveau spectacle, Mariana Mazza ne vous le décrira pas. Elle n’en a pas envie. L'humoriste présentera son spectacle les jeudi 1er et vendredi 2 octobre 2020 à 20 h, ainsi que les jeudi 21 janvier et vendredi 22 janvier 2021, également à 20 h. Les achats peuvent se faire en ligne