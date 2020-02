La 51e édition du carnaval de Gentilly s'est achevée sur un "Bye bye, 51e"

Quiconque aura eu le bon plaisir de participer à l’une ou l’autre ou à plusieurs des dix-neuf activités de la programmation de cette 51e édition comprend maintenant toute la pertinence de son slogan. C’est le cœur et la tête chargés de tout plein de beaux moments que la présidente Andréa, son comité et la population assistaient à la dernière soirée du Carnaval ce samedi 8 février dernier, le "Bye Bye 51e ".

La fierté animait chacun à l’annonce du montant du chèque remis à Loisirs Gentilly : 62 551$. Une somme qui consacre les efforts prodigieux des bénévoles, des partenaires et commanditaires à ce que ce Carnaval soit à nouveau un succès bien probant. En outre, cinq gagnants du tirage ont reçu entre 500 et 10 000$.

Aviez-vous au fait idée de l’identité de celui ou celle qui incarnait le célèbre Bonhomme Carnaval ? Plusieurs noms circulaient… C’est Charlie Auger qui s’est chargée de cette tâche non conventionnelle de façon admirable. Hommage a aussi été rendu aux bénévoles de l’année, Normand Lampron et Jérémy Pillard, une distinction d’autant plus méritée qu’elle est décernée par le comité même des bénévoles.