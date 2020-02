Pour les 125 ans de sa fondation, le Musée Pierre-Boucher invite le pastel

À l’occasion du 125e anniversaire de sa fondation, le Musée Pierre-Boucher de Trois-Rivières débute l’année 2020 de façon particulière en présentant l’exposition "Pastel Toujours" de la Société de Pastel de l’Est du Canada.

Fondée à Montréal en 1995, la Société de Pastel de l’Est du Canada (PSEC) fête cette année son 25e anniversaire. Elle est membre de l’Association internationale des sociétés de pastels (IAPS), de The Pastel Society of America (PSA), et de Pastel Artists Canada (PAC). La PSEC est une corporation à but non lucratif constituée d’artistes professionnels et amateurs qui utilisent le pastel sec comme médium.

Démonstration d'une scène d'hiver

Pour cette grande exposition, le Musée Pierre-Boucher présente 64 artistes et 4 maîtres pastellistes : Marie-Hélène Auclair, Denis Jacques, Siddick Nuckcheddy et Claude Texier. Quelques pastellistes participants proviennent de la France. Plus de 100 œuvres seront ainsi dévoilées. Le vernissage aura lieu le dimanche 9 février à 14h, sous la présidence d’honneur de Stella Montreuil, présidente du conseil d’administration de Culture 3R.

À l’occasion du vernissage de l’exposition, Michel Raymond, proclamé artiste Coup de cœur du public à deux reprises fera une démonstration d’une scène d’hiver du Vieux Trois-Rivières. Cette démonstration fera suite à la remise des prix aux membres de la Société de Pastel de l’Est du Canada.

Cette exposition est une invitation au public à découvrir le médium par une grande variété de style et d’influence qui donne une bonne idée des possibilités de cette technique si particulière. Des activités en parallèle de l’exposition, telles que conférences, démonstrations, visites et causeries seront également offertes aux amateurs d’art qui désirent découvrir davantage ce médium éclatant et d’une grande richesse.

Heures d'ouverture : du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30. Samedi et dimanche de 13 h à 16 h 30. Entrée gratuite pour tous.