Une série d'activités dans les bibliothèques de Shawinigan !

Dès le 18 janvier jusqu'au 25, les bibliothèques de Shawinigan proposent divers ateliers et activités. Entre une rencontre avec l'auteur de Shawinigan Marcil Cossette et la fabrication d'un porte-clé en fourrure, les propositions sont diverses !

De la peinture sur porcelaine à la bibliothèque Fabien-LaRochelle

Au premier rang de ces propositions, la bibliothèque Fabien-LaRochelle accueille un atelier de peinture sur porcelaine. Le samedi 18 janvier y sera consacré, à 14 h, avec Pierrette Trudel qui aidera ses élèves à réaliser une peinture sur tasse. L’atelier est d’une durée maximum de deux heures et le matériel est fourni.



> Le coût de participation est de 5 $ sur présentation de votre carte de bibliothèque et de 10 $ pour les non-abonnés. La priorité est accordée aux abonnés et les inscriptions sont obligatoires, car les places sont limitées. Pour réserver, contacter le 819 536-7218.

Le film "La Mule" à la bibliothèque Bruno-Sigmen

La seconde activité sera le visionnage du film "La Mule", de Clint Eastwood, au cinéma Les lauréats. Le jeudi 23 janvier à 18 h 30, la bibliothèque Bruno-Sigmen projettera le film sur grand écran.



> Veuillez réserver votre place au 819 537-4989. L’entrée est gratuite pour les abonnés des bibliothèques sur présentation de la carte et au coût de 5 $ pour les non-abonnés.

Bricolage : créer un porte-clés en fourrure à la bibliothèque Hélène-B.-Beauséjour

Le vendredi 24 janvier à 13 h, la bibliothèque Hélène-B.-Beauséjour invite à un atelier Brico du vendredi avec Manon Laplante. Lors de cette activité, Mme Laplante invitera les intéressés à réaliser deux breloques en fourrure. L’atelier est d’une durée maximum de trois heures et le matériel est fourni.

> Le coût de participation est de 5 $ sur présentation de votre carte de bibliothèque et de 10 $ pour les non-abonnés. La priorité est accordée aux abonnés et les inscriptions sont obligatoires car les places sont limitées. Veuillez réserver au 819 538-5555.

Rencontre avec l'auteur d'ici, Marcil Cossette à la bibliothèque Hélène B.-Beauséjour



La bibliothèque Hélène B.-Beauséjour convie le public à une rencontre avec l’auteur Marcil Cossette le samedi 25 janvier prochain à 14 h.

Marcil Cossette est un auteur de Shawinigan. Il est récipiendaire de plusieurs prix littéraires. Il a remporté le prix Arts Excellence Mauricie en 2009. Lors de la rencontre du 25 janvier, il présentera son dernier recueil Du vent sur les épaules , paru aux éditions du Wampum. La rencontre sera d’une durée de 60 minutes, suivie d’une période d’échanges avec l’invité.

> L’activité est gratuite pour les abonnés des bibliothèques et offerte au coût de 5 $ pour les non-abonnés. Prière de vous inscrire à l’avance sur place ou en téléphonant au 819 538-5555.