Des activités proposées à la bibliothèque H.-N.-Biron de Nicolet

Comment commencer l’année 2020 du bon pied ? La question est légitime, les joies des Fêtes étant passé. La bibliothèque municipale de Nicolet a tout prévu en organisant des activités en janvier.

Il est toujours possible d’emprunter sur place des jeux de société et de se réchauffer en buvant un bon café ou un chocolat chaud. Toutes les animations proposées par la bibliothèque H.-N.-Biron sont gratuites. En revanche, il est important de s’inscrire rapidement, car les places sont limitées.

Conférence comment bien voyager - vendredi 10 janvier à 19h

L’atelier portera sur les différents aspects qui sont importants à vérifier avant de partir en voyage comme les assurances, les bagages ou encore les différents moyens de transport.

Les sujets abordés seront les suivants : les bagages; les transports; les forfaits et circuits; l'hébergement; la communication; le voyage en famille; les assurances et autres ; les sites de recherches et les destinations "Coup de cœur".

Cinéma de l’ONF - samedi 18 janvier - 10 h 30

Le film Rubans et une série de court-métrage pour enfant sur le hockey seront présentés.

Soirée Xbox - jeudi 23 janvier – 18 h

Les ados pourront désormais se donner rendez-vous pour jouer à des jeux vidéo entre amis sur une XBoxe One.

Stopmotion – jeudi 30 janvier – 13 h

Bataclan offre l'animation image par image: cette pratique demeure un atelier passionnant ou en l’espace de peu de temps, les initiés sont assurés de voir des résultats extraordinaires! Pourquoi? Car ce sont eux les créateurs et les réalisateurs de leur petit film d’animation. La technique demeure facile à comprendre et à mettre en pratique, l’équipement de base offre de grandes possibilités créatives.

Cet atelier favorise l’intégration et la participation de tous les membres d’un groupe et permet aussi la persévérance dans l’accomplissement et l’aboutissement de ce projet multimédia. Pour certains, ce sera même le début d’une nouvelle passion.

Inscrivez-vous par téléphone au 819 293-6901, poste 1711 ou par courriel à [email protected]. Ne manquez pas l’occasion de devenir membre de la bibliothèque H.-B.-Biron en vous abonnant gratuitement; pour ce faire, il vous faudra apporter avec vous une preuve de résidence, par exemple un permis de conduire ou un compte d’Hydro-Québec.