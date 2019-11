La 2e édition du Rammfest débarque à Trois-Rivières demain

Les amateurs de heavy metal se donnent rendez-vous au Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières, ce samedi 30 novembre, pour la deuxième édition du Rammfest. L'événement ralliera sur scène deux des meilleurs groupes hommages au pays, soit Rammstime (Hommage à Rammstein) et Ozzy So Crazy (Hommage à Ozzy & Black Sabbath) ainsi que le groupe de métal québécois La Corriveau.

Mises en scène explosives, effets pyrotechniques sont au menu du Rammfest 2019, pour satisfaire les yeux et les oreilles des fans de musique métal de la Mauricie.

Rammstime – Hommage à Rammstein

Hôtes de cette soirée, les membres de Rammstime, le plus grand spectacle hommage à Rammstein en Amérique, ont une feuille de route des plus enviables ; depuis 2011, ils ont entre autres joué au Théâtre Corona de Montréal, à Woodstock en Beauce, au Rockpile de Toronto, sans oublier leur prestigieux concert à New York City en août 2013, où ils ont eu la chance de jouer devant le fan-club officiel de Rammstein aux États-Unis. Ayant pour mission de reproduire les meilleures pièces métal du groupe fétiche allemand, en plus d’animer la scène avec des effets théâtraux flamboyants et des visuels enflammés, Rammstime détient la recette gagnante pour séduire les foules.

Ozzy So Crazy – Hommage à Ozzy & Black Sabbath

Ozzy So Crazy fait revivre l’expérience des spectacles d’Ozzy Osbourne et de Black Sabbath avec toute la folie et la décadence du Prince des Ténèbres. Le groupe formé de 4 musiciens passionnés recrée avec justesse les interprétations des succès du vaste répertoire des pionniers du métal. Le Crazy Train est en route vers Trois-Rivières, embarquerez-vous?

La Corriveau

La Corriveau est un groupe de heavy métal de Québec formé par Marc Légaré (guitare) et Xavier Alvarez (batterie) au printemps 2008. Bien que le nom et l’esthétique du groupe soient basés sur une véritable légende du terroir québécois au sujet d’une femme meurtrière pendue puis exposée dans une cage après qu’elle eut commis le meurtre de deux de ses maris, le groupe traite d’un plus vaste éventail de sujets comme les relations amour/haine, les croyances mystiques, la guerre et la vie après la mort.

Programme de la soirée

18:30 Ouverture des portes du Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco (100, avenue des Draveurs, Trois-Rivières)

19:30 La Corriveau

20:30 Ozzy So Crazy (Hommage à Ozzy & Black Sabbath)

21:45 Rammstime (Hommage à Rammstein)

Les billets sont disponibles en préventes à 42,25 $ + taxes par téléphone (819 380-9797 / 1 866 416-9797) ou en ligne.