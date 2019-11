Le 14e Salon des métiers d'art de Trois-Rivières placé sous le signe de la diversité et du savoir-faire

Le Salon des métiers d’art de Trois-Rivières célébrera sa 14e édition du 22 au 24 novembre prochain au CECi de l’Hôtel Delta de Trois-Rivières.

Cette année, ce sont 50 exposants créateurs dont plus de 20 nouveaux qui attendent leur public avec leurs collections complètes et leurs nouveautés. De plus, le salon accueille de nombreux artistes récupérateurs du verre, du bois, du cuir et des métaux.

Des ateliers pour tous

Des ateliers en continu et des animations sont également inscrits à l’agenda, soit:

Vendredi 22 novembre de 13h à 20h, céramique avec Mylène Samson (après-midi pour tous, soirée ados et adultes).

Samedi 23 novembre de 10h30 à 16h30, création d’une mosaïque de verre collective avec Lydia Gazaille Les participants auront la chance de gagner l’œuvre.

Dimanche 24 novembre de 10h30 à 16h, sérigraphie de cartes de souhait avec Valérie Guimond.

Aussi, des démonstrations de feutrage et de port de vêtements adaptables se feront avec nos

exposants durant l’événement.

Un concours pour gagner des oeuvres

Un concours lancé en collaboration avec le Cinéma Le Tapis Rouge permettra à trois personnes de gagner des œuvres uniques des artistes, Josée Roy, Dave Pott et Sylvie Leblanc. Par ailleurs, le Ciné Campus fera tirer deux certificats cadeaux du Salon d’une valeur de 50$ chacun.

Les fans des métiers d’art pourront voter pour leur artiste préféré par voie électronique et courront la chance de gagner l’une des trois enveloppes cadeau culturelles d’une valeur de 200$ chacun.

L’entrée au Salon est de 3$ pour les 14 ans et plus. Elle donne accès toutes les animations, démonstrations et aux kiosques durant tout l’événement. L’ouverture officielle de la 14e édition du Salon aura lieu le 22 novembre à 13h. Pour davantage d'informations, contacter Sylvie Leblanc au 819-693-3170.

Les horaires du salon sont les suivants:

- Vendredi 22 novembre, de 13h à 21h;

- Samedi 23 novembre, de 10h à 18h;

- Dimanche 24 novembre, de 10h à 17h.