L'humoriste Louis-José Houde bientôt à Trois-Rivières pour son nouveau spectacle

Louis-José Houde sera à Trois-Rivières le vendredi 6 décembre pour présenter son nouveau spectacle, salle Antonio J. Thompson.

Avec Préfère novembre Louis-José prend position : oui, il l’avoue, il se qualifie de lent, à contresens de son époque où l’instantanéité est valorisée, justifiant ainsi son affection pour ce mois sous-estimé et mal-aimé.

Si ce spectacle fait l’éloge de la lenteur, on y retrouvera aussi un humoriste plus engagé avec néanmoins sa même énergie fascinante et sa verve intelligente, signature de cette bête de scène au style inimitable. Son enthousiasme contagieux a attiré à ce jour plus d’un million de personnes en salle.

L'événement se tiendra dès 20 h. Il est possible de réserver en ligne. Pour l’achat d’un emplacement permettant d’accueillir un fauteuil roulant, vous devez communiquer avec la billetterie au 819 380-9797 (1 866 416-9797 sans frais).