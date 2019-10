3 raisons de partir en vacances hors saison

Partir en vacances quand tout le monde travaille a quelque chose de réjouissant. Au-delà de cette considération, force est de constater qu’il y a beaucoup d’avantages à voyager hors saison: plus d’économies, moins de monde et une météo souvent encore favorable. En route !

Des réductions importantes sur de nombreux postes de dépenses

Partir en dehors des périodes scolaires, quand on n’a pas d’enfant en bas âge, fait économiser

beaucoup d’argent sur de nombreux postes de dépenses :

- Les réductions sur l’hébergement peuvent aller jusqu’à 50%, RnB compris.

- Les billets d’avion même chez les compagnies low cost sont nettement plus intéressants,

quelle que soit la destination.

- Même chez les commerçants, restaurants y compris, les prix baissent une fois passées les

périodes d’affluence. C’est la loi de l’offre et de la demande qui s’applique même pendant

nos vacances !

En conclusion, avec un budget identique, vous pourriez partir plus longtemps ou visiter plusieurs

destinations.

Plus de tranquillité

Il est incontestable que les sites touristiques sont moins bondés à l’automne qu’en plein été. On peut visiter les sites archéologiques, les musées et autres lieux culturels sans avoir à réserver, idem pour les activités. Fini les longues files d’attente en plein soleil ou les billets coupe-fil à réserver deux mois à l’avance !

Hors saison, vous pouvez vous imprégner de la véritable atmosphère des lieux, les locaux eux-mêmes sont plus accessibles, plus ouverts aux autres pour discuter et partager de bons moments. Vous vous immergerez donc plus facilement dans la culture locale, mais surtout vous vous détendrez loin de votre quotidien.

Un congé plus facile à obtenir

Il n’est jamais très évident d’obtenir un congé de son employeur en juillet ou août, en général la

priorité est donnée aux familles avec enfants. Partir hors saison arrangera donc certainement votre patron. Quant aux professions libérales, elles trouveront plus facilement quelqu’un pour prendre la relève. Il existe d’ailleurs des plateformes spécialisées, pour trouver un pharmacien remplaçant par exemple.

La meilleure période pour les road trip

C’est sans aucun doute le meilleur moment pour louer un camping-car moins cher, il y a moins de demandes à ces périodes, vous aurez en plus le choix de la marque ! Sur les routes, vous trouverez moins de circulation et moins de problèmes aussi pour stationner. Des vacances sans aucun doute moins stressantes donc. À vous l’été indien.

Si vous êtes libre de partir quand bon vous semble, le monde s’ouvre à vous véritablement !