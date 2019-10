Le Quatuor à cordes Ambitus diffusera ses mélodies le 2 novembre

Sous un éclairage tamisé, dans une église uniquement illuminée de chandelles, les musiciens du quatuor à cordes Ambitus se présenteront le 2 novembre à la Cathédrale de Trois-Rivières.

En guise de levée de rideau, le Canon de Pachelbel ouvrira le bal. C'est l'une des oeuvres les plus connues de la musique classique. Cet air sera suivi d'un medley des quatre plus beaux tangos et d'un concerto pour violon d'Antonio Vivaldi.

L'automne d'Alexandre Glazounov (La musique thème des Belles histoires des pays d'en-haut) ainsi que la musique du film "Un homme et son péché" lui succéderont. Les quatre plus belles chansons de Charles Aznavour feront également partie du répertoire, dont "La Bohème". Georges Bizet et son opéra Carmen, Le "Boléro de Ravel", un concerto pour Violon de Vivaldi, la valse Le beau Danube bleu de Strauss, quelques surprises et de nombreuses autres mélodies de grands compositeurs du classique feront partie du concert.

L'événement se déroule le samedi le 2 novembre à 20h à la Cathédrale de Trois-Rivières (362, Bonaventure). Les tickets sont au coût de 30 $, en vente à la librairie Paulines, 350, rue de la Cathédrale. Pour de plus amples informations, contacter le (514) 774-9148 ou consulter le site.