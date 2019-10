L'écrivaine Louise Tremblay-D’Essiambre de passage à Shawinigan pour une rencontre

Les bibliothèques de Shawinigan convient à une rencontre avec l'écrivaine Louise Tremblay-D’Essiambre le samedi 26 octobre à 10 h 30 dans la salle du conseil de l’hôtel de ville de Shawinigan.

Louise Tremblay D’Essiambre a écrit plus d’une vingtaine de romans. La saga « Les sœurs Deblois » s’est vendue à plus de 250 000 exemplaires. En février dernier, elle a été nommée Choix des lecteurs dans les régions Mauricie et Centre-du-Québec pour l’année 2018. C’est la compilation annuelle des prêts de ses livres et le vote des usagers qui lui a permis de remporter ce

prix.

Les bibliothèques de Shawinigan sont donc heureuses d’accueillir cette autrice des plus populaires dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec. La rencontre sera d’une durée de 60 minutes suivie d’une période d’échange avec l’invitée.

Prière de s'inscrire à l’avance sur place ou en téléphonant au 819 536-7218.