Imre Muranyi expose ses peintures et ses photographies à La petite Place des arts de Saint-Mathieu-du-Parc

Jusqu'au 25 août prochain, l'artiste Imre Muranyi présente l'exposition Les traces qu'on laisse, à La petite Place des arts de Saint-Mathieu-du-Parc.

Artiste issu du milieu de la photographie, il en garde le souci du détail et de la précision. Sa peinture part de la réalité et il utilise la liberté de l’huile et du canevas pour exprimer son interprétation. Peindre lui permet d’utiliser une palette plus large de textures, de couleurs, de juxtapositions et ainsi transformer une scène de multiples façons.

La petite Place des arts

Tout nouveau lieu d’expositions et d’activités culturelles qui voit le jour au 1781, chemin Principal, à Saint-Mathieu-du-Parc. Une rénovation majeure et encore en cours a permis de transformer l’ancienne menuiserie de Lucien Déziel en centre artistique. La programmation 2019 et 2020 est maintenant disponible et offre des activités pour tous les âges. La petite Place des arts joue un rôle de médiation culturelle et travaille avec la communauté et les artistes pour mettre l’art au cœur de la vie des gens.

Heures d’ouverture : mercredi, jeudi, vendredi, de 13 h à 17 h, et samedi, dimanche, de 10 h à 17 h