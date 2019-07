La petite Place des arts ouvre ses portes à Saint-Mathieu-du-Parc

La petite Place des arts a ouvert récemment ses portes avec deux expositions à Saint-Mathieu-du-Parc.

Saint-Mathieu s’expose, 2e édition (13 et 14 juillet 2019)

Le 13 juillet dernier, La petite Place des arts a présenté une première exposition sous le titre de Saint-Mathieu s’expose, 2e édition. 27 exposants résidents de Saint-Mathieu-du-Parc ont présenté leurs œuvres, toutes de grande qualité et d’une grande diversité. Cette activité vise à faire connaître les talents de la région et à offrir une occasion de tisser des liens entre visiteurs, exposants, bénévoles, commanditaires…

Plus de 500 visiteurs sont venus rencontrer les exposants et les exposantes durant la fin de semaine que durait l’exposition. Un fort sentiment de fierté s’en est dégagé.

Seconde nature (20 juillet au 4 août 2019)

À peine 5 jours plus tard, La petite Place des arts présentait Seconde nature, une exposition des sculptures d’Émile Simard, résident de Saint-Mathieu-du-Parc. Cette exposition se poursuit jusqu’au 4 août 2019. Le vernissage, lui, a eu lieu le 19 juillet dernier.

Plus de 100 œuvres sculptées par Monsieur Simard sont présentées et mises en vente. Son travail consiste à choisir des morceaux de bois trouvés en forêt, sur le bord de l’eau ou qui lui sont donnés et à leur trouver une « seconde nature ». Après un travail de nettoyage et de « gossage », il voit apparaître une forme qu’il raffine jusqu’à satisfaction. Une œuvre est née.

La petite Place des arts

La petite Place des arts est un tout nouveau lieu d’expositions et d’activités culturelles qui a vu le jour au 1781, chemin Principal, à Saint-Mathieu-du-Parc. Une rénovation majeure et encore en cours a permis de transformer l’ancienne menuiserie de Lucien Déziel en centre artistique. La programmation 2019 et 2020 est maintenant disponible et offre des activités pour tous les âges. La petite Place des Arts joue un rôle de médiation culturelle et travaille avec la communauté et les artistes pour mettre l’art au cœur de la vie des gens.

Les heures d’ouvertures sont : mercredi, jeudi, vendredi de 13 h à 17 h, et samedi, dimanche de 10 h à 17 h.