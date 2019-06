Plusieurs nouveautés pour le Festival brassicole de la Mauricie

Bio Malt Mauricie invite la population à la 7e édition du Festival brassicole de la Mauricie qui se tiendra les 19, 20 et 21 juillet prochains. Cette année, quelques nouveautés sont au programme dont la tenue d’un souper à l’image des festins gaulois ainsi qu’une forte augmentation du nombre d’exposant.

La formule des spectacles en soirée sera de retour cette année après l’engouement lors de la dernière édition. Dès le vendredi soir, les festivaliers auront la chance de voir à l’œuvre le groupe RockHits qui feront un hommage au rock des années 80 sur la scène du festival à 20 h 00. Le lendemain, les festivaliers auront la chance de voir un groupe hommage au chanteur du défunt Bob Bissonnette, « Salut Bob Gorgée », qui fera le bonheur de tous dans un spectacle qui promet d’être très festif à partir de 20h00.

« À la base, le Festival brassicole de la Mauricie se veut un événement très familial où, petits et grands ont du plaisir. Au total, ce sont plus de 4000 festivaliers qui franchissent annuellement nos tourniquets pour venir découvrir, déguster et apprécier les produits de nos exposants. Cette année, nous sommes heureux de voir s’ajouter plusieurs microbrasseries à nos festivités ainsi qu’une distillerie pour la première fois de notre histoire. Nous sommes heureux de diversifier nos produits pour le plaisir de tous », a mentionné M. Luc Lévesque, président de Bio Malt Mauricie.

Tout comme les éditions antérieures, les amateurs de produits brassicoles pourront se procurer des passes journalières sur place au coût d’entré de 10 $. De plus, vous pouvez profiter d’un rabais avec notre formule 2 entrées pour 10 $ qui se termine le 1er juillet en ligne au https://www.epasslive.com/detail-de-l-evenement/festival-brassicole-de-la-mauricie. Plusieurs nouvelles activités seront disponibles sur le site tel que le fameux souper à thématique gauloise. Ce succulent festin sera principalement composé de produits à base de sanglier accompagné de bière au coût de 60 $ par personne. Les quantités sont limitées et les billets sont uniquement disponibles en prévente.

« L’ajout du Festin gaulois est une activité que nous sommes heureux d’offrir cette année. Les accords mets & bières sont de plus en plus appréciés du public, ce festin saura satisfaire les attentes des plus grands amateurs », a indiqué M. David Montour, coordonnateur du Festival brassicole de la Mauricie.

Bio Malt Mauricie remercie tous ses partenaires qui rendent possible cet événement.

La 7e édition du Festival brassicole de la Mauricie battra donc son plein du 19 au 21 juillet sur le site enchanteur du parc Antoine-Gauthier. Spectacles, dégustations, activités, conférences et jeux gonflables pour les enfants attendent toute la famille!

À propos de Bio Malt Mauricie

Fondée en 2009, Bio Malt Mauricie est une organisation née d’une volonté assumée de l’industrie agroalimentaire de la région à proposer des solutions alternatives aux méthodes de culture et de brassage conventionnelles et biologiques. Motivée par sa mission, l’organisation a acquis en 2015 la certification Agrinature : une homologation attestant le respect de normes environnementales dans la culture des grains et semences. Seule au Québec à bénéficier de ce statut, Bio Malt Mauricie se positionne ainsi comme locomotive innovante dans le domaine agroalimentaire à l’échelle provinciale.